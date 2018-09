Minam: Nueva Ley de Hidrocarburos recoge nuestras recomendaciones

El impasse ministerial que sacudió el debate sobre la nueva Ley de Hidrocarburos parece superado.

Desde su sector, la ministra del Ambiente (Minam), Fabiola Muñoz, señaló esta mañana que el proyecto a discutirse en el pleno del Parlamento recoge las seis observaciones que emitió su cartera.

"El presidente de la Comisión [de Energía y Minas] se comprometió a incluir esas observaciones en la discusión del texto. Entiendo que la fórmula aprobada incluye las observaciones planteadas", manifestó en entrevista con RPP.

Según Muñoz, las diferencias se originaron a partir de las modificaciones que el Congreso realizó al proyecto original, presentado hace un año por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

"Ellos [Legislativo] no nos pidieron opinión. Nosotros enviamos nuestras observaciones de oficio, las cuales coincidieron con las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo", indicó.

Un punto álgido del debate fue el punto que facultaba al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de emitir opinión vinculante frente a las decisiones de ambiente.

"El Minam debe escuchar la voz de todos, pero tomar las decisiones. No le puedo pedir opinión vinculante al MEM y decidir en función de eso, sino pedir opinión, pero que no me condicione", sostuvo.

Tras la discusión y posterior solución de textos y proyectos, el Minam se muestra satisfecho con el proyecto final, pues "ha recogido las observaciones hechas".