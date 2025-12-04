Falabella presentó Glowbar, un innovador espacio de belleza inspirado en los referentes internacionales del beauty specialty retail y adaptado a la consumidora peruana.

Con esta apertura, la compañía marca un nuevo estándar para la categoría, ofreciendo un formato altamente curado, experiencial y orientado al descubrimiento de tendencias, que incorpora más de 55 marcas, incluyendo 5 exclusivas, entre ellas “Isima”, “Belif”, “Nudestix”, “Benefit” y próximamente “Fenty”, que llegan por primera vez al país gracias a Falabella.

“Este lanzamiento responde a una consumidora que hoy busca experiencia, novedad, asesoría especializada y la libertad de probar antes de comprar. Glow Bar representa la evolución de nuestra propuesta de belleza hacia un modelo más especialista, aspiracional y omnicanal”, señaló Miguel Plaza, Gerente Central de Negocios de Falabella Perú.

Ubicado en su tienda de Real Plaza Salaverry, el Glowbar cuenta con más de 80 m² distribuidos bajo principios de diseño que priorizan fluidez, interacción y exploración. El recorrido integra señalización intuitiva, zonas de testeo, espacios de alto “enganche” y un look & feel contemporáneo.

“Glowbar introduce una experiencia 360°, que combina productos al alcance para tocar y probar, asesoría experta y una curaduría enfocada en tendencias globales. El espacio incluye una zona de minis y travel sizes, así como una pantalla táctil integrada al ecosistema digital de Falabella que permite comprar online y acceder a un catálogo extendido”, destacó Miguel Plaza, Gerente Central de Negocios de Falabella Perú.

Glowbar forma parte de la estrategia regional de evolución de la categoría belleza dentro de Falabella. Marcas y secciones clave del espacio físico también estarán disponibles en la web y app de Falabella bajo el mismo concepto, con una navegación que replica su curaduría: K-beauty, Travel Size, lanzamientos, favoritos virales y tendencias emergentes.

Cabe precisar que Falabella Salaverry es la primera tienda en incorporar este concepto, que en el futuro se expandirá a más sedes en Lima y regiones, consolidándolo como el nuevo estándar de belleza dentro del país. Además, durante la campaña navideña 2025, Glowbar ofrecerá kits especiales, calendarios de adviento y ediciones limitadas que potenciarán la demanda de productos de belleza, perfumería y cuidado personal.