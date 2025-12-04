Falabella presentó Glowbar, un innovador espacio de belleza inspirado en los referentes internacionales del beauty specialty retail y adaptado a la consumidora peruana.
Con esta apertura, la compañía marca un nuevo estándar para la categoría, ofreciendo un formato altamente curado, experiencial y orientado al descubrimiento de tendencias, que incorpora más de 55 marcas, incluyendo 5 exclusivas, entre ellas “Isima”, “Belif”, “Nudestix”, “Benefit” y próximamente “Fenty”, que llegan por primera vez al país gracias a Falabella.
Newsletter exclusivo para suscriptores
- MÁS INFORMACIÓN: Indecopi sanciona a Smartfit Perú por ascensor en mal funcionamiento que puso en riesgo a usuaria, ¿qué es lo que sucedió?
“Este lanzamiento responde a una consumidora que hoy busca experiencia, novedad, asesoría especializada y la libertad de probar antes de comprar. Glow Bar representa la evolución de nuestra propuesta de belleza hacia un modelo más especialista, aspiracional y omnicanal”, señaló Miguel Plaza, Gerente Central de Negocios de Falabella Perú.
Ubicado en su tienda de Real Plaza Salaverry, el Glowbar cuenta con más de 80 m² distribuidos bajo principios de diseño que priorizan fluidez, interacción y exploración. El recorrido integra señalización intuitiva, zonas de testeo, espacios de alto “enganche” y un look & feel contemporáneo.
“Glowbar introduce una experiencia 360°, que combina productos al alcance para tocar y probar, asesoría experta y una curaduría enfocada en tendencias globales. El espacio incluye una zona de minis y travel sizes, así como una pantalla táctil integrada al ecosistema digital de Falabella que permite comprar online y acceder a un catálogo extendido”, destacó Miguel Plaza, Gerente Central de Negocios de Falabella Perú.
- PUEDES VER: Shakira, Dua Lipa y Guns N’ Roses: Talma lideró logística aérea de más de 1.7 millones de kilos de carga para conciertos internacionales
Glowbar forma parte de la estrategia regional de evolución de la categoría belleza dentro de Falabella. Marcas y secciones clave del espacio físico también estarán disponibles en la web y app de Falabella bajo el mismo concepto, con una navegación que replica su curaduría: K-beauty, Travel Size, lanzamientos, favoritos virales y tendencias emergentes.
Cabe precisar que Falabella Salaverry es la primera tienda en incorporar este concepto, que en el futuro se expandirá a más sedes en Lima y regiones, consolidándolo como el nuevo estándar de belleza dentro del país. Además, durante la campaña navideña 2025, Glowbar ofrecerá kits especiales, calendarios de adviento y ediciones limitadas que potenciarán la demanda de productos de belleza, perfumería y cuidado personal.
Contenido sugerido
Contenido GEC