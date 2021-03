Conforme a los criterios de Saber más

Las family offices, empresas que se dedican a gestionar patrimonios de alto valor, cumplieron un importante rol el año pasado al identificar oportunidades de inversión en plena crisis logrando una buena rentabilidad. Este año pinta un contexto distinto, con un panorama de recuperación económica a nivel mundial, y con elecciones en el plano local. Representantes de dos de estas oficinas en Perú dan su balance del primer trimestre y lo que se espera para el resto del año.

Bruno Ghio, CEO de Allié Family Office y presidente del CFA Society Peru (Sociedad Peruana de Profesionales de Inversiones), comentó que los tres primeros meses del año están siendo un poco más volátiles, a diferencia del 2020 que fue un muy buen año en términos de rentabilidad.

“Los mercados se adelantan a las noticias, se suponía que este año venían las vacunas, tenías un rebote fuerte en la economía estadounidense, se está hablando de un 6%, que es impresionante, y también porque los demócratas han sacado el paquete de US$ 1,8 billones, por lo que van a hacer más gasto”, precisó Ghio.

Por su parte, Rafael Zamora, Managing Director de Numa Americas Corp., coincidió que mucho de lo que pasa con las family offices depende del panorama global. Respecto al paquete de estímulos que se aprobó el año pasado en Estados Unidos está haciendo efecto en este trimestre y posiblemente durará hasta el segundo trimestre del 2021. “Y el paquete que acaban de aprobar tendrá efecto el segundo semestre de este año en cuanto a crecimiento”. Sin embargo, refirió que en renta fija sí hay preocupación por la inflación que se genere en EE.UU.

Como efecto de los estímulos en Estados Unidos, lo que ha pasado es que las tasas de interés al día de hoy han superado el 1,6%, y se fueron muy cercanas al 1,7%, y esta alza ha generado que no hayan rentabilidades tan altas. Cuando sube la tasa, explicó Ghio, caen los bonos, y le quita un poco de velocidad a los crecimientos de los activos que tienen un poco más de riesgo.

Es el caso de las empresas de tecnología que se vieron beneficiadas en el 2020, al subir la tasa de interés este tipo de acciones son más susceptibles a correcciones. Además de tecnología, el año pasado hubo muchas acciones de venta de comida e industrias relacionadas a alimentos, delivery. Ghio argumentó que ahora que empieza el rebote, están subiendo las acciones más cíclicas, que les había ido mal el año pasado, como real estate, empresas financieras, industrial, las que tienen espacio para crecer. También sectores como turismo, oficinas, cruceros y retail.

En esa línea, Zamora indicó que los mercados globalmente se volcaron a los sectores de consumo, que van mucho con el crecimiento económico. “Entonces sí hay una rotación en las últimas semanas hacia los sectores cíclicos y se están saliendo de tecnología”.

Para Ghio, en el balance no está siendo tan bueno el año versus lo que sucedió el año pasado. No está siendo malo, pero no está caminando igual. “Se está neutralizando. Si tienes un paquete, la tecnología baja un poco y la parte cíclica sube, en el neto termina en positivo, pero no tan alto. Eso viene pasando en el primer trimestre”.

Donde hay buenas noticias es para los commodities como cobre y zinc que está bien demandados así como el petróleo y gas. Al haber mucha liquidez en el mundo se espera una buena demanda, sostuvo el especialista. Lo que es buena noticia para Perú porque la Bolsa de Valores de Lima está representada mayormente por empresas mineras.

En resumen, si el año pasado hubo rentabilidades –dependiendo el perfil– entre un 7% y 11%, para este año será entre un 4% o 5%, porque los activos están un poco más altos y las tasas más bajas, “entonces va a ser más difícil, pero sí se ve un año constructivo”, acotó.

Asimismo, cree que las family offices seguirán cumpliendo un rol fundamental como parte estructural de los mercados en Perú, EE.UU., y Europa, ya que las familias con ciertos patrimonios buscan asesoría integral, independiente y de confianza, “que los ayude a administrar su portafolio, o las alternativas de inversión que traen los bancos”. Sobre todo, en un año como este en el que es importante dar esa mesura en el acompañamiento.

INVERSIONES LOCALES

Rafael Zamora cree que el interés por la Bolsa de Valores de Lima se puede ver afectado dada la preocupación que puede haber por las elecciones. Sumado a esto, sostuvo que la ley que pone topes a los intereses de los bancos también afecta al no favorecer al sector financiero peruano.

En tanto, Bruno Ghio discrepó y manifestó que las preferencias están cambiando, y se está yendo con bastante apetito a los mercados emergentes, con una visión de cartera más global, en el que puede entrar Perú.

“La oportunidad está allí, una vez que se resuelva la incertidumbre electoral, creo que sí lo van a ver, porque va empezar a caminar, además hay una tendencia global de invertir en países productores de materias primas, y eso va a estar interesante”, apuntó.