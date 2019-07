Leche Gloria: ¿Qué implica la alerta del FDA sobre su operación local y extranjera?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) emitió el 9 de julio una alerta que coloca a seis tipos de leche evaporada de la empresa Gloria en una lista roja debido a problemas en el etiquetado. Dos semanas después, ordenó retirar del mercado de Puerto Rico los productos etiquetados como "leche evaporada" que importa y distribuye el Grupo Gloria en ese mercado a través de su empresa Suiza Dairy.

En paralelo al retiro de los productos en todos sus puntos de venta, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) de Puerto Rico prohibió la importación de productos lácteos provenientes de Gloria en dicho país. La prohibición se aplicó también al mercado de EE.UU.

José Moscoso, gerente general de Suiza Dairy, empresa del Grupo Gloria que importa y distribuye la leche evaporada en Puerto Rico, aclaró a El Comercio que no hay una sanción de parte del FDA hacia la marca o la leche evaporada que comercializa. Asimismo, manifestó que no hay cuestionamiento de que el producto no sea leche.

Las otras marcas de Suiza Dairy no han sido afectadas por esta alerta. La medida ha recaído solo sobre la leche evaporada.

Según el director legal corporativo y relaciones institucionales del Grupo Gloria, Fernando Devoto, las autoridades del FDA se han puesto "muy rigurosas" con la aplicación de sus normas internas para EE.UU. y Puerto Rico, como estado libre asociado a EE.UU.

"Los productos que exportamos a más de 50 países se elaboran conforme a la norma del Codex Alimentarius, que es la norma internacional para la elaboración de leche evaporada y otros productos. Ahora EE.UU. está exigiendo que para la elaboración de no solo productos de leche evaporada sino de una serie de productos alimentarios, que ya no se rijan con normas internacionales sino por las normas internas aplicables en EE.UU.", indicó.

De las exportaciones que hace Gloria desde el Perú, el rubro leche representa el 93%.

En este contexto, Devoto descartó un posible impacto en el mercado peruano. "En el Perú business as usual, acá no pasa nada. Nuestros productos son elaborados conforme a las normas que nosotros estamos obligados. Hacemos nuestros productos de acuerdo a las normas en el Perú y el Codex Alimetarius", explicó.

LOS PRODUCTOS OBSERVADOS

La Alerta de Importación, emitida por la FDA, sirve para prevenir la distribución en territorio norteamericano de productos que potencialmente violen su regulación.

Según el organismo, estos artículos no corresponden a la definición de "leche evaporada" como "el alimento líquido obtenido por la remoción parcial de agua de la leche".

Estos son: leche condensada, leche normal, leche baja en grasa, leche de oveja, leche rellena y leche de imitación.



Este es el texto del informe de la FDA. Gloria explicó que cambiarán la fórmula de la leche evaporada para adaptarla a los parámetros de la FDA.

La FDA menciona que si una empresa o producto figura en la lista roja de su alerta de importación y además está sujeta a la Detención Sin Examinación Física (DWPE, por sus siglas en inglés) por la misma infracción en otra alerta relacionada con el etiquetado erróneo, podría solicitar a la división de operaciones de importación para que se elimine a la empresa o al producto de la lista roja para ambas alertas de importación en función de la misma información.

En la alerta del FDA figuran también empresas de Bolivia, Brasil y Colombia, junto a otras de todos los continentes del mundo.

La leche elaborada por Gloria es comercializada bajo la marca de "Suiza", por Suiza Dairy S.A.C.

POSICIÓN PUERTORRIQUEÑA

Según Manuel Martínez, presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, apenas enterado de la alerta, se comunicó con el principal ejecutivo de Suiza Dairy en Puerto Rico para que tomara acción rápidamente y evitara que esta situación provocara daños a la imagen y reputación de los otros productos similares.

"Aquí todos tenemos que cumplir y remar en la misma dirección. Y el que no cumpla se tiene que atener a las consecuencias", reportó el diario Publimetro de dicho país.

LA FDA, así como la ORIL, definen la leche evaporada como un comestible que se obtiene mediante la remoción parcial de agua de la leche. Si los importadores le añaden otros ingredientes o llevan a cabo otros procedimientos, no puede ser etiquetada ni vendida como leche evaporada en Puerto Rico.

EL DATO

► La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú pidió modificar el Reglamento de Leche a fin de que se puedan cumplir en Perú las mismas leyes que exige la FDA.