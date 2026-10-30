Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en entrevista para RPP, indicó que el sol peruano ha ganado reconocimiento como una moneda fuerte en algunos países de la región, reflejo de la estabilidad macroeconómica que mantiene el Perú.

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“El sol ya es exportable, lo utilizan en algunos países como una moneda fuerte. Yo creo que nuestro país está muy bien visto desde el punto de vista macroeconómico”, señaló.

Además, sostuvo que, pese a los constantes cambios presidenciales, el Perú ha logrado conservar instituciones económicas sólidas, lo que contribuye a generar confianza entre los inversionistas extranjeros.

“Los inversionistas buscan estabilidad, instituciones serias, reglas de largo plazo y no cambios en las reglas de juego. El Perú quizás ha tenido muchos cambios presidenciales, pero ha tenido buenas instituciones”, agregó.

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En esa línea, destacó el papel del Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el mantenimiento de la estabilidad económica.

A pesar de su visión positiva sobre el país, Trettenero advirtió que existen factores que podrían afectar las perspectivas de crecimiento económico.

Mencionó la incertidumbre geopolítica, el incremento de los precios del petróleo y las presiones inflacionarias internacionales. Así como la posibilidad de enfrentar un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.

“Lo que tenemos que hacer es anticiparnos, estar preparados. El que se prepara y se anticipa va por el buen camino”, sostuvo. Las declaraciones se dieron en el marco de la Asamblea número 60 de FELABAN, que se realizará en Lima del 3 al 6 de noviembre.

El encuentro reunirá a más de 2,000 participantes de casi 60 países, entre presidentes de bancos, accionistas, directores generales, organismos multilaterales y reguladores.