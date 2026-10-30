Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Foto: FELABAN.
Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Foto: FELABAN.
Por Redacción EC

Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en entrevista para RPP, indicó que el sol peruano ha ganado reconocimiento como una moneda fuerte en algunos países de la región, reflejo de la estabilidad macroeconómica que mantiene el Perú.

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