Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), se refirió a la crisis energética que vive el país a causa de una fuga de gas en uno de los ductos de Camisea, incidente que ocurrió el pasado domingo 1 de marzo.

En entrevista con Milagros Leiva en “Siempre a las ocho”, programa transmitido por el canal de Youtube de El Comercio, el presidente de la SPH señaló que la crisis energética ha llegado a un nivel que está poniendo en riesgo el crecimiento económico del país.

“Es importante que entendamos esto, que nuestra crisis energética ha llegado a un nivel que realmente está poniendo en riesgo el crecimiento económico en nuestro país. A raíz de este incidente en los ductos de TGP, la gente ha entendido que, a día de hoy, el gas natural es más del 40% del suministro eléctrico”, sostuvo.

“Hoy tenemos 40% de gas natural, 53% en generación eléctrica, 54% de hidroenergía y la diferencia de 5 o 6% en energías renovables no convencionales. Pero, no podemos sacar un proyecto de generación térmica de gas natural, sino tenemos en cartera proyectos hidroeléctricos”, agregó.

Cantuarias precisó que para acelerar la inversión en energía se necesita predictibilidad y confianza, algo que se ha perdido, además de masificar el gas natural para terminar con el centralismo en el Perú.

Remarcó que los principales proyectos de masificación están parados. “Hay varios proyectos como el de Siete Regiones que permitirá llevar gas natural a 15 ciudades de la Macrorregión Sur, pero no se ha podido por la crisis política”, explicó.

El titular de la SPH enfatizó en que si el país no invierte en energía no podrá lograr una seguridad energética. “Sin energía no vamos a poder seguir siendo competitivos económicamente. Sin energía no vamos a poder descentralizar económicamente nuestro país y sin invertir en energía no vamos a poder lograr la seguridad energética”.

También se refirió al reciente conflicto en Medio Oriente que sumado al desabastecimiento de gas se ha “generado una tormenta perfecta” porque el país es importador de diésel, gasolina y de GLP.

“¿Por qué importamos tanto diésel y gasolina si tenemos lotes donde podríamos producir petróleo?, porque hace años están parados. Toma 4 años obtener una licencia para poder explorar, en todos los países de la región como Argentina, Bolivia o Ecuador toma normalmente entre cuatro a seis meses”, subrayó.

Respecto al incremento de tarifas eléctricas para personas y pymes, Cantuarias dijo que se va a normalizar el suministro hacia las generadoras, luego que el presidente Balcázar anunciará que para el sábado ya debe reiniciarse el transporte de gas natural, por ende, los costos no van a subir.

“Las fábricas que habían cerrado a partir de ayer ya se han reactivado, se ha reactivado el suministro a más de 500 industrias, más del 70% de las industrias ya están funcionando nuevamente, y a partir de que se reinicia el suministro de gas natural este fin de semana, el día lunes ya estamos en total normalidad con todas las industrias en nuestro país, con el suministro al sistema eléctrico, con el suministro al gas natural vehicular”, finalizó.