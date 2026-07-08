En la última sesión de su Consejo Directivo, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) eligió unánimemente a su Comité Ejecutivo para el período 2026-2027, el cual continuará siendo presidido por Felipe James Callao.

De esta manera, integrarán el Comité Ejecutivo de la SNI junto a Felipe James Callao: David Epstein Waisman, primer vicepresidente; Román Miu Wong, segundo vicepresidente; Alejandro Daly Arbulú, secretario; Karen Montjoy Huamán, prosecretaria.

Por su parte, José Allemant Sayán, como tesorero; José Naranjo Correa, protesorero; Bruno Alecchi Ciamarra, Orit Pollak Farkas y Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand, como vocales; y Jesús Salazar Nishi como pastpresidente.

Cabe precisar que el Comité Ejecutivo es el órgano encargado de conducir la gestión institucional de la SNI, ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo, definir las principales acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y representar al gremio ante las autoridades y los distintos espacios de articulación con el sector público y privado.

La SNI señaló que está elección refleja la confianza de los más de 1.400 asociados en el liderazgo de la actual gestión, además renueva el compromiso con el desarrollo del país, impulsando una industria más competitiva, así como políticas que fortalezcan el desarrollo productivo, la inversión y generación de empleo formal que incluya cada vez a más peruanos.