De esta manera, integrarán el Comité Ejecutivo de la SNI junto a Felipe James Callao: David Epstein Waisman, primer vicepresidente; Román Miu Wong, segundo vicepresidente; Alejandro Daly Arbulú, secretario; Karen Montjoy Huamán, prosecretaria. Foto: SNI.
De esta manera, integrarán el Comité Ejecutivo de la SNI junto a Felipe James Callao: David Epstein Waisman, primer vicepresidente; Román Miu Wong, segundo vicepresidente; Alejandro Daly Arbulú, secretario; Karen Montjoy Huamán, prosecretaria. Foto: SNI.
Por Redacción EC

En la última sesión de su Consejo Directivo, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) eligió unánimemente a su Comité Ejecutivo para el período 2026-2027, el cual continuará siendo presidido por Felipe James Callao.

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