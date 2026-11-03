Las lluvias en el norte del país y las altas temperaturas están afectando a las principales frutas de exportación como el mango, confirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Martin Valencia.

“El mango está bastante afectado. Tengo entendido que no ha habido floración. Del limón todavía no tenemos data”, explicó el ministro.

Por el momento, mencionó Valencia, no se cuenta con estadísticas sobre a cuánto ascienden las pérdidas o el número de hectáreas comprometidas o en riesgo ante el fenómeno de El Niño.

Según la agencia Agraria de Noticias, la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM) proyecta que las exportaciones peruanas de esta fruta fresca alcanzarían las 135.182 toneladas, representando una contracción de 39,57% frente a las 223.686 toneladas despachadas en la campaña anterior (2025/2026).

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En contraste, el ministro detalló que se ha logrado completar la última parte de la cosecha de uva para exportación y la carga fue embarcada sin contratiempso. “Si bien se anunciaron lluvias la semana pasada en Piura, finalmente no se registraron lluvias”, explicó.

Coberturas para productores

Durante la XX Cumbre Internacional de Comercio Exterior: “Cómo mantener operativo el Comercio Exterior peruano durante el fenómeno de El Niño”, el ministro recordó que existe un paquete económico e instrumentos de protección diseñados para brindar certidumbre financiera y proteger a los productores y asegurar la continuidad de sus actividades.

Para ello se aprobaron S/18.000 millones en aras de amortiguar los efectos directos del fenómeno de El Niño y S/2.000 millones para respaldar y financiar programas de seguros productivos y agrícolas; además de otros apoyos para el sector pesquero como la suspensión temporal del pago de cuotas de créditos otorgados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), entre otros.

“Después del fenómeno hay que pensar en qué hacemos. Y eso se refleja en la articulación y la difusión de mecanismos de financiamiento de seguros, de garantías y de fondos no reembolsables, para reactivar al sector otra vez”, mencionó.

De otro lado, resaltó la implementación de secuencias de cabotaje marítimo que se ha organizado para permitir el transporte de los alimentos en distintas rutas como entre los terminales de Pisco - Callao - Paita o los de Paita - Chancay - Paita, entre otros, y así evitar el desabastecimiento. “La idea es que no nos quedemos desconectados”, agregó.