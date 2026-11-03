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egún la agencia Agraria de Noticias, la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), proyecta que las exportaciones peruanas de mango fresco alcanzarían las 135.182 toneladas, representando una caída de, mostrando una contracción de 39.57% frente a la campaña anterior.
egún la agencia Agraria de Noticias, la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), proyecta que las exportaciones peruanas de mango fresco alcanzarían las 135.182 toneladas, representando una caída de, mostrando una contracción de 39.57% frente a la campaña anterior.
/ SILVIA NEYRA
Por Maritza Saenz

Las lluvias en el norte del país y las altas temperaturas están afectando a las principales frutas de exportación como el mango, confirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Martin Valencia.

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