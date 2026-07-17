El año pasado las exportaciones peruanas de cacao superaron los US$1.500 millones, impulsadas por el fuerte incremento de los precios internacionales tras la caída de la producción en los principales países productores africanos (Ghana y Costa de Marfil). Foto: Pexels.
El año pasado las exportaciones peruanas de cacao superaron los US$1.500 millones, impulsadas por el fuerte incremento de los precios internacionales tras la caída de la producción en los principales países productores africanos (Ghana y Costa de Marfil). Foto: Pexels.
Por Redacción EC

El Fenómeno de El Niño podría convertirse en un aliado inesperado para el cacao peruano. De acuerdo con Luis Mendoza, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (App Cacao), en entrevista para RPP, si las condiciones climáticas afectan la producción de Ghana y Costa de Marfil, países que concentran más del 60% de la oferta mundial del grano, la menor oferta internacional volvería a presionar al alza los precios del cacao, que podrían alcanzar nuevamente los US$10.000 por tonelada.

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