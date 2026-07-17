El Fenómeno de El Niño podría convertirse en un aliado inesperado para el cacao peruano. De acuerdo con Luis Mendoza, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (App Cacao), en entrevista para RPP, si las condiciones climáticas afectan la producción de Ghana y Costa de Marfil, países que concentran más del 60% de la oferta mundial del grano, la menor oferta internacional volvería a presionar al alza los precios del cacao, que podrían alcanzar nuevamente los US$10.000 por tonelada.

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Este escenario favorecería los ingresos por exportaciones peruanas del cacao, que este año superarían los US$1.000 millones. “Con la confirmación del fenómeno de El Niño, esperamos que el precio pueda llegar hasta los US$10.000 la tonelada porque va a afectar principalmente a Ghana y Costa de Marfil”, explicó Mendoza.

Vale recordar que el año pasado las exportaciones peruanas de cacao superaron los US$1.500 millones, impulsadas por el fuerte incremento de los precios internacionales tras la caída de la producción en los principales países productores africanos.

“El 2025 fue un año extraordinario. Eso se debe al precio del cacao a nivel internacional. Habían condiciones de baja producción en Ghana y Costa de Marfil y eso originó que el precio se ubique entre los US$6 mil y US$10 mil la tonelada. Eso nos favoreció mucho”, sostuvo.

Respecto a cuánto podría ganar el Perú con un nuevo repunte del cacao, el representante gremial señaló que “en lo que resta del año, los pronósticos son favorables”. Actualmente, el precio del cacao ha bajado y bordea en promedio los US$6.000 por tonelada, luego de haber alcanzado máximos históricos durante 2024 y 2025 por problemas de oferta registrados en África. En los primeros cuatro meses del 2026, incluso bajó aún más a 4 mil dólares la tonelada.

De concretarse ese escenario, el país podría incrementar el valor de sus envíos al exterior gracias al mayor precio internacional del cacao. “Eso nos haría tener un mayor volumen de dólares en exportaciones”, agregó.

“Para este año tenemos unas expectativas de exportaciones de más de US$1000 millones y creemos que nos mantendremos entre los cinco principales productos de agroexportaciones en el Perú. Es importante porque genera divisas, empleo a nivel de zona rural, amazónica y sobre todo genera oportunidades a las pequeñas productoras de familias de cacao del país”, remarcó Mendoza.

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¿El fenómeno de El Niño será un riesgo para los productores de cacao?

El gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao explicó que el impacto no sería uniforme en todo el país. Mientras que en algunas zonas, como la costa norte en Piura, las lluvias intensas podrían ocasionar daños directos, en la Amazonía, de donde proviene la mayor parte del cacao peruano, los efectos serían principalmente indirectos como aparición de plagas y enfermedades, además de complicar el transporte del grano por deslizamientos o el deterioro de las vías de comunicación.

“El tema de fertilizantes es peculiar en los últimos años. Tenemos conflictos internacionales como Rusia-Ucrania, EE.UU.-Irán y el bloqueo temporal del estrecho de Ormuz. Todo eso genera sobrecostos, sobre todo problemas en el abastecimiento de diésel y otros derivados del crudo. Eso sí genera problemas cuando haces agricultura con fertilizantes sintéticos. Pero en el Perú tenemos mucha oferta de cacao orgánico, que no depende de este tipo de insumos, sino más de insumos producidos por los mismos productores. Sí hay un sector que sí se golpea”, indicó.

Finalmente, instó al Gobierno a trabajar en prevención frente a El Niño y abrir el mercado chino para el cacao en grano, ya que hoy solo ingresan productos con valor agregado.