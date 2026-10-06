La medida busca atender el impacto que las condiciones climáticas están generando sobre la actividad textil. Foto: IA.
La medida busca atender el impacto que las condiciones climáticas están generando sobre la actividad textil. Foto: IA.
Por Redacción EC

Eloy Durán, viceministro de MYPE e Industria, en entrevista en RPP, indicó que una de las primeras acciones será impulsar “outlets” en distintas regiones del país para colocar el stock de prendas que las empresas no pudieron vender por el fenómeno de El Niño. En especial ropa de abrigo que quedó almacenada debido al intenso calor registrado en la costa.

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