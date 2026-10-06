Eloy Durán, viceministro de MYPE e Industria, en entrevista en RPP, indicó que una de las primeras acciones será impulsar “outlets” en distintas regiones del país para colocar el stock de prendas que las empresas no pudieron vender por el fenómeno de El Niño. En especial ropa de abrigo que quedó almacenada debido al intenso calor registrado en la costa.

El viceministro señaló que el primer outlet se realizará el 21 de octubre en Ayacucho, mientras que el segundo está previsto para el 29 de octubre en Huancayo. Luego, se tiene previsto realizar una actividad similar en Huánuco.

Como se sabe, el sector textil y confecciones fue declarado en emergencia por 120 días el 1 de octubre, mediante el Decreto Supremo N° 014-2026-PRODUCE, debido al impacto y riesgo asociado al fenómeno de El Niño, pero también en el deterioro que ya venía registrando el sector por la reducción de las ventas.

“Los empresarios de los gremios vinculados al sector textil ocupan los stands y ofrecen sus productos, prácticamente los rematan”, explicó. La estrategia consiste en que los gobiernos regionales reciban a los empresarios y, junto con el Ministerio de la Producción, habiliten espacios para que las empresas textiles y los gremios del sector puedan ofrecer directamente sus productos a los consumidores a precios atractivos.

La medida busca atender el impacto que las condiciones climáticas están generando sobre la actividad textil. Uno de los principales problemas identificados es la acumulación de inventarios, especialmente de prendas de abrigo cuya demanda cayó debido a las temperaturas más altas.

Otra medida frente a este escenario involucra a la Sunat. Según Durán, el ente tributario ya activó las facilidades correspondientes a las zonas comprendidas en la declaratoria de emergencia por el fenómeno de El Niño. Esto permitirá otorgar facilidades para la declaración y pago de obligaciones tributarias, así como para los fraccionamientos.

Una de las modificaciones es que, en determinados casos, las empresas podrán acumular hasta cinco cuotas impagas, frente a las dos que normalmente se permiten, como parte de las facilidades otorgadas por la emergencia.

Por otro lado, el Ministerio de la Producción también anunció distintas herramientas para mejorar el acceso de las MYPE a financiamiento y liquidez. Entre ellas se encuentran las distintas modalidades de factoring, incluyendo factoring nacional, regional, internacional y estatal.

Durán señaló que actualmente solo tres ministerios utilizan mecanismos de factoring y que el objetivo es que los 19 ministerios puedan hacerlo. “Queremos que los 19 ministerios cumplan con las empresas pagándoles a tiempo estas obligaciones”, precisó.