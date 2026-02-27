Escuchar
El gremio exportador alertó que las lluvias y el calor impactan en la merma, la logística y la calidad de la fruta. (Foto: Andina)
Por Fiorella Gil Mena

La agroexportación peruana —que el año pasado alcanzó un récord histórico de US$ 15.500 millones— enfrenta ahora una amenaza que no es nueva, pero sí recurrente: el Fenómeno de El Niño. En conferencia de prensa, la Asociación de Exportadores (Adex) advirtió que el impacto ya se siente en el campo, especialmente en las plantaciones de mango, y podría agravarse si el evento climático se intensifica.

