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Resumen

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Perú es el país que más gasta, pero no obtiene buenos resultados
Perú es el país que más gasta, pero no obtiene buenos resultados
Por Videnza Instituto

Cada vez que se aproxima un nuevo fenómeno de El Niño, el Perú revive un escenario conocido: estados de emergencia, reuniones de coordinación, movilización de ayuda humanitaria y advertencias sobre posibles inundaciones. Sin embargo, el país cuenta con grandes dificultades para transformar diagnósticos, alertas y planes en acciones preventivas concretas y eficaces para el territorio nacional.

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