Por Fiorella Gil Mena

La economía peruana llega al inicio del nuevo gobierno con mejores perspectivas de crecimiento, impulsada por la recuperación de la inversión privada, el empleo formal y el consumo. Sin embargo, el principal riesgo para este escenario optimista ya no proviene de la política, sino del clima.

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