Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De acuerdo con el reporte de Scotiabank, un Fenómeno del Niño “débil” impactaría marginalmente el desarrollo de la actividad económica. Foto: Andina.
De acuerdo con el reporte de Scotiabank, un Fenómeno del Niño “débil” impactaría marginalmente el desarrollo de la actividad económica. Foto: Andina.
Por Redacción EC

En las últimas semanas ha aumentado la preocupación en torno al desarrollo de un Fenómeno El Niño (FEN) frente a las costas del país, alertó el Reporte Semanal de Scotiabank.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.