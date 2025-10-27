La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) advierte sobre el impacto creciente de la criminalidad en el sistema microfinanciero del país, señalando que la inseguridad está afectando la estabilidad de las entidades, la confianza de los usuarios y la expansión de la inclusión financiera en el Perú.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fepcmac, Jorge Solis Espinoza, expuso que más de 250 agencias microfinancieras se encuentran en riesgo de cierre debido a extorsiones, amenazas y atentados en regiones como Lima Norte, Piura, La Libertad e Ica.

Redacción EC

“La criminalidad está amenazando el sistema de microfinanzas y afectando la confianza de la población en las instituciones financieras formales. Sin seguridad no hay inclusión ni desarrollo”, señaló Espinoza.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 30% de la población urbana ha sido víctima de algún delito entre febrero y julio de 2025, siendo el robo y la extorsión los más frecuentes. A su vez, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la criminalidad le cuesta al país el 2,2% del PBI anual, afectando la inversión, el consumo y la productividad.

El estudio muestra que el préstamo informal tipo “gota a gota” ya moviliza más de S/4.000 millones, consolidando una “banca paralela” que se alimenta del miedo y la falta de seguridad en el sistema formal.

En tanto, las mypes pierden más de S/6.000 millones anuales por extorsiones, y más de 2,600 bodegas cerraron solo en Lima durante 2024 debido a la violencia y amenazas. De no adoptarse medidas urgentes, la Fepcmac proyectó que la inclusión financiera podría retroceder hasta cinco años, con pérdidas de S/10.000 millones en colocaciones, mientras el préstamo informal podría superar los S/6.000 millones en 2026.

Frente a esta situación, la institución propone una acción conjunta del Estado y los organismos reguladores que permita salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los trabajadores.

Entre las medidas destacan la derogación de las normas procrimen y dictar normas más drásticas para una lucha eficaz contra la delincuencia, garantías estatales para créditos en zonas de alto riesgo, digitalización segura e impulso al uso de billeteras electrónicas con educación financiera, y la protección a los analistas de crédito y trabajadores del sistema financiero.