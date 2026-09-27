Más de 600 representantes de entidades financieras, organismos multilaterales, reguladores, inversionistas, fintechs y empresas especializadas se reunirán el 28 y 29 de septiembre en Cartagena de Indias para analizar los cambios que vienen transformando el sector microfinanciero en América Latina y el Caribe.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, como parte del SUMMIC Cartagena 2026 – Cumbre de Microfinanzas de América Latina y el Caribe, organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).

La agenda desarrollará cuatro ejes: gobernanza y regulación, inclusión financiera con impacto, transformación digital y sostenibilidad empresarial. También se abordarán temas como regulación e innovación, Open Finance, nuevas fuentes de fondeo, inteligencia artificial, microseguros y liderazgo empresarial.

El encuentro contará con la participación de entidades financieras, organismos multilaterales, reguladores, inversionistas y empresas vinculadas al sector. Entre los participantes figuran Peter Simon, director general de la World Savings and Retail Banking Institute - European Savings Banks Group (WSBI-ESBG); Diego Fernando Prieto, presidente del Banco Caja Social de Colombia y presidente regional del WSBI para América Latina y el Caribe; Catalina Rojas, oficial principal de Gobierno Corporativo de BID Invest; y Joan Rosàs Xicota, director de Relaciones Institucionales Internacionales de CaixaBank y representante del WSBI para Relaciones Institucionales.

También participarán representantes de organizaciones como McKinsey & Company, BID Invest, CaixaBank, Banco Caja Social, Red Hat, Mapfre Perú, Water.org, Bancamía, Fintech Americas, Datacrédito Experian, Caja Cusco y Caja Huancayo, entre otras instituciones de alcance regional e internacional.

Para Luis Fernando Vergara Sahuaraura, presidente de la FEPCMAC, la evolución de la industria hace necesario mantener una discusión entre los distintos actores del sector.

“Las microfinanzas han alcanzado un nivel de madurez que demanda una conversación regional permanente. Desde la experiencia del sistema de Cajas Municipales en Perú queremos contribuir a ese diálogo, convocando a instituciones financieras, organismos multilaterales y empresas especializadas para compartir soluciones frente a desafíos que hoy son comunes para toda la región”, señaló.

Cuarta sede internacional

Cartagena será la cuarta sede internacional del SUMMIC. Esta etapa de la cumbre comenzó en Lima en 2023, continuó en San Salvador en 2024 y pasó por Cuenca en 2025.

Para esta edición se han anunciado delegaciones de Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile y Bolivia. El encuentro prevé la participación de más de 200 empresas y 50 expositores internacionales durante las dos jornadas.

El SUMMIC Cartagena cuenta con el respaldo institucional del World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), organización bancaria de alcance mundial que representa a instituciones de ahorro y banca minorista, así como de BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) enfocado en promover el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe.