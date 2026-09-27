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Resumen

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Por Redacción Economía

Más de 600 representantes de entidades financieras, organismos multilaterales, reguladores, inversionistas, fintechs y empresas especializadas se reunirán el 28 y 29 de septiembre en Cartagena de Indias para analizar los cambios que vienen transformando el sector microfinanciero en América Latina y el Caribe.

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