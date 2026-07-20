Por Maritza Saenz

Con la escarapela en el pecho y el Perú en el corazón, miles de viajeros alistan maletas para celebrar las Fiestas Patrias fuera de casa. Mientras tanto, las regiones afinan una agenda cargada de actividades gastronómicas y culturales para atraer al turismo nacional entre el 25 y el 29 de julio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.