El dinamismo del feriado largo podría inyectar cerca de US$254 millones a la economía peruana gracias al desplazamiento de al menos 1,9 millones de personas, cuyo gasto promedio pasaría de S/445 a S/547 frente al año anterior, según proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Entre los destinos preferidos destacan Lima, Cusco y Arequipa. En el norte del país sobresalen Piura, Cajamarca y La Libertad, regiones que esperan aprovechar el mayor flujo de visitantes durante estas fechas.

Cusco apuesta por la reactivación del turismo

Luego de que el Mundial de Fútbol redujera la llegada de turistas latinoamericanos a Cusco en junio, la región espera recuperar el dinamismo durante julio gracias al feriado por Fiestas Patrias. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, proyecta un crecimiento de 5% respecto al 2025, con la llegada de 28.000 visitantes durante estos días y un total de 175.000 a lo largo del mes.

El dirigente explica que el campeonato llevó a muchos viajeros de la región a optar por destinos como México y Estados Unidos, lo que afectó el flujo turístico hacia Cusco durante junio.

La Cámara de Comercio de Cusco proyecta un crecimiento de 5% en el número de visitantes respecto al 2025, con la llegada de 28.000 turistas nacionales el feriado largo. / Pawel Opaska

“Nosotros esperamos que en julio se reactive el turista latinoamericano, que en junio por el Mundial más se ha ido hacia Centroamérica, hacia México, concretamente Estados Unidos”, mencionó.

De cumplirse estas proyecciones, el movimiento turístico durante el feriado largo generaría alrededor de S/30 millones para la economía regional.

El Niño impulsa el turismo en Piura

Piura también proyecta una temporada favorable, aunque las perspectivas están marcadas por los efectos del fenómeno de El Niño. Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, sostiene que el evento climático tiene un doble impacto: mientras afecta a la pesca, principal actividad económica de la región, también impulsa el turismo al elevar la temperatura del mar y hacer más atractivas sus playas.

“El clima está, dependiendo del día, entre 2 y 5 grados por encima de la temperatura habitual del mar. Esto está haciendo que las reservas estén bastante buenas en los cerca de 400 hoteles, sobre todo en la franja de Tumbes y Piura”, menciona.

A ello se suma un factor internacional. La presencia de sargazo en el Atlántico entre mayo y julio ha reducido la afluencia de turistas hacia el Caribe y Centroamérica, lo que ha favorecido a los destinos del norte peruano. Como resultado, la participación de visitantes extranjeros pasaría de 20% a 25% del total durante este mes.

“Entre el 26 y 30 de julio esperamos que lleguen entre 120.000 y 140.000 turistas. Cada uno con un ticket promedio de S/440 por todos los días que se quedan; sería una inyección de S/40 millones en ese periodo”, menciona.

Entre el 26 y 30 de julio esperan entre 120.000 y 140.000 turistas.

La Libertad consolida crecimiento por tres años

La Libertad también prevé un desempeño positivo durante el feriado. Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de la región, estima que el turismo crecerá por tercer año consecutivo, impulsado por una menor percepción de inseguridad; aunque reconoce que el problema persiste, y por una oferta cada vez más diversificada fuera de Trujillo.

“Hay muchas rutas interesantes para el turista: una que comprende Chan Chan y la Huaca de la Luna. El centro histórico también cuenta con un circuito de casonas. El Brujo es uno de los más visitados de La Libertad; incluso superó a Chan Chan. Destaca el turismo religioso, con Otuzco y la Virgen de la Puerta. A ello se suma el turismo de aventura hacia Huamachuco, Santiago de Chuco y otras localidades”, detalla.

Con estas perspectivas, la institución proyecta recibir 95.000 visitantes, entre 7% y 10% más que el año pasado.

El Brujo es uno de los lugares más visitados de La Libertad; incluso superó a Chan Chan

Los paquetes turísticos ganan terreno

La venta de paquetes turísticos para esta temporada aumentó entre 15% y 20%, de acuerdo con la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit). El ticket promedio varía según el destino y la duración del viaje: en turismo nacional oscila entre S/1.500 y S/3.500 por persona, mientras que en destinos internacionales se ubica entre US$1.200 y US$2.500, dependiendo del alojamiento y de los servicios incluidos (ver infografía).

“En las compras predominan las familias, parejas y grupos de amigos. También continúa creciendo el segmento de mujeres que viajan solas o en grupos organizados, así como viajeros que buscan experiencias de naturaleza, gastronomía, cultura y bienestar”, menciona Patricia Campos Cisneros, presidenta de Apavit.

Viajes por tierra lideran la movilidad en el feriado

El bus interprovincial se mantiene como el principal medio de transporte para los viajes por Fiestas Patrias. Según el Mincetur, concentra el 50,1% de las preferencias de los viajeros. Le siguen el transporte aéreo (18,2%), el vehículo propio (9,7%), la movilidad de familiares o amigos (8,1%) y las unidades operadas por agencias de turismo (7,3%).

En línea con esta mayor demanda, Oltursa proyecta ventas superiores a S/280.000 diarios, impulsadas principalmente por los viajes hacia Piura, Chiclayo y Trujillo. Como parte de su preparación para la temporada, la empresa remodeló su terminal de Surquillo y renovó parte de su flota.

El bus interprovincial continuará siendo el principal medio de transporte utilizado durante el feriado largo, concentrando el 50.1 % de las preferencias. Le siguen el transporte aéreo (18.2%), el vehículo propio del hogar (9.7 %), la movilidad de familiares o amigos (8.1 %) y las unidades de transporte operadas por agencias de turismo (7.3 %). / Touting y Automóvil Club del Perú

La plataforma de venta de pasajes Kupos Perú también reporta un importante dinamismo. Al 15 de julio había comercializado 180.000 boletos para viajes programados entre el 24 de julio y el 3 de agosto, y estima cerrar la campaña con más de 370.000 pasajes vendidos.

Lima concentra alrededor del 70% de las salidas, seguida por Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Huancayo y Chimbote. En la mayoría de casos predominan los viajes de tres a cinco días.

“El patrón dominante es salir entre el jueves 23 y el sábado 25, y regresar el jueves 30 o viernes 31. Los viajes de una semana completa son minoría y se dan, sobre todo, en destinos de selva y en el norte extremo. Todavía queda por concretarse cerca del 50% de la venta: en Fiestas Patrias el peruano compra tarde y las últimas 72 horas antes del feriado concentran un volumen muy alto de transacciones”, comenta Luis Alonso Ruiz, gerente general de Kupos Perú.

Además de los destinos tradicionales, la plataforma ha identificado un mayor interés por Tarma, Satipo, Pangoa, Chachapoyas, Zorritos, Villa Rica y Talara, localidades que vienen ganando protagonismo frente al año pasado.

Las aerolíneas amplían su oferta

El movimiento también se trasladará a los aeropuertos. Lima Airport Partners (LAP), operador del aeropuerto Jorge Chávez, espera movilizar 332.000 pasajeros entre el 27 y el 30 de julio, lo que representa un crecimiento de 5% frente al mismo periodo de 2025.

Durante el feriado, la mayor demanda se concentrará en rutas nacionales como Cusco, Arequipa y Tarapoto. En el mercado internacional, los destinos más solicitados serán Río de Janeiro, Punta Cana y Buenos Aires.

JetSmart, por su parte, proyecta crecer 11% respecto al feriado largo del año pasado. Entre el 20 de julio y el 31 de agosto, la aerolínea operará 1.792 vuelos domésticos, con factores de ocupación superiores al 90%, reflejo de la alta demanda prevista para la temporada.

“Para reforzar la operación doméstica en plena temporada alta, JetSmart incorporará un avión adicional a partir del 26 de julio”, agrega Francesca Luna, Country Manager de la aerolínea en el Perú.

El aeropuerto Jorge Chávez, espera movilizar 332.000 pasajeros entre el 27 y el 30 de julio.

Sky también anticipa una campaña positiva. Entre el 23 y el 29 de julio, proyecta transportar a más de 72.000 pasajeros en vuelos nacionales, alrededor de 10% más que en el mismo periodo del año pasado.

“Este año incrementaremos en 10% nuestra oferta de vuelos respecto al año pasado gracias al aumento de frecuencias en diferentes destinos, además del inicio de operaciones de la nueva ruta a Chiclayo, donde solo en Fiestas Patrias transportaremos a 2.000 viajeros”, informó la aerolínea.

Para Sky, Cusco, Arequipa, Iquitos y Tarapoto concentrarán más del 50% de los pasajeros proyectados durante la temporada.

Asimismo, Tumbes registra un crecimiento de 28% frente al mismo periodo del año pasado. A ello se suma Chiclayo, que se incorpora como una nueva alternativa dentro de la red de la aerolínea y ha mostrado una buena recepción desde el inicio de operaciones, alcanzando un 98% de ocupación en su vuelo inaugural.

Por su parte, Pucallpa destaca como el destino de mayor crecimiento, con un incremento de 36% en el número de pasajeros proyectados respecto al año anterior.

La ocupación hotelera

Según el Mincetur, las preferencias de alojamiento son diversas: de cada diez turistas, tres optarán por hoteles de tres estrellas, mientras que uno elegirá establecimientos de cuatro o cinco estrellas.

Costa del Sol, por ejemplo, registra una ocupación de 95% en sus hoteles de Cusco, Arequipa, Chiclayo y Cajamarca. Por otro lado, en sus sedes del norte del país, se encuentran al 90% de su capacidad.

La cadena también identifica un creciente interés por Chiclayo, impulsado por su oferta gastronómica y la expectativa generada por la anunciada visita del Papa.

Con las familias como principal público objetivo, la cadena ha preparado promociones especiales, descuentos y propuestas ‘dog friendly‘ para captar una mayor demanda durante el feriado.

Por su parte, Augusto Nakasone, director comercial y de marketing de Casa Andina, comenta que Zorritos, Cusco, Arequipa, Puno, Paracas y otros destinos cercanos a Lima concentrarán la mayor demanda durante Fiestas Patrias.

Como parte de su estrategia comercial, la cadena ofrecerá descuentos en alojamiento entre el 22 y el 27 de julio, además de promociones gastronómicas que incluyen coctelería y buffet.