Maritza Saenz
Maritza Saenz

Escucha la noticia

00:0000:00
“El hueco de capital de trabajo que tiene Petro-Perú no lo tiene ninguna empresa petrolera en el mundo”, advierte su Exgerente financiero
Resumen de la noticia por IA
“El hueco de capital de trabajo que tiene Petro-Perú no lo tiene ninguna empresa petrolera en el mundo”, advierte su Exgerente financiero

“El hueco de capital de trabajo que tiene Petro-Perú no lo tiene ninguna empresa petrolera en el mundo”, advierte su Exgerente financiero

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Veinte días en promedio se esperó para la designación de un nuevo Directorio de Petro-Perú, presidido por Luis Alberto Canales. El nuevo equipo de trabajo tendrá la misión de mejorar los resultados financieros de la petrolera con un plan que tendrían que elaborar en menos de tres meses. No obstante, Fernando De la Torre, ex gerente corporativo de Finanzas de Petro-Perú y consultor especializado en reestructuración de deudas, duda que los números puedan mejorarse porque la empresa está severamente endeudada.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC