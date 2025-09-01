Rímac Seguros informó a la SMV la renuncia de su Gerente General, Fernando Ríos Sarmiento, con efecto inmediato. Foto: Rímac Seguros.
Rímac Seguros informó a la SMV la renuncia de su Gerente General, Fernando Ríos Sarmiento, con efecto inmediato. Foto: Rímac Seguros.
Redacción EC
Redacción EC

Mediante un Hecho de Importancia dirigido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) anunció la renuncia de Fernando Ríos a la gerencia general.

Se precisa que, el señor Fernando Alfredo Ríos Sarmiento, ha presentado su renuncia al cargo de gerente general con fecha efectiva al día de hoy, la misma que se acepta”, se lee en el comunicado.

Comunicado remitido por Rímac Seguros a la SMV sobre la renuncia de su gerente general, Fernando Ríos Sarmiento.

El escrito, firmado por Rodolfo Grados Flores, representante bursátil de Rimac Seguros, fue emitido conforme al Artículo 12 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01.

De acuerdo con el hecho de importancia, Mario Luis Angel Potestá Martínez asumirá la gerencia general de manera interina.

De acuerdo con su cuenta en LinkedIn, Ríos estaba en la compañía desde enero de 2017, cuando ingresó en el cargo de vicepresidente ejecutivo de Seguros Personas y Marketing. Para octubre de 2018 asumió como gerente general de Rimac Seguros.

Previamente, Ríos laboró en Interbank, en Inteligo SAB y en BCP.

Este Diario se comunicó con Rimac Seguros y la empresa indicó que no brindaría declaraciones.

