Ferreycorp, junto a su empresa bandera Ferreyros, anunció su presencia en Perumin 37. La empresa llega a este evento tras recibir por segundo año consecutivo el premio “Dealer Excellence for Mining” de Caterpillar, como el mejor dealer minero de la marca a nivel mundial.

Los asistentes podrán observar un stand y zona de exhibición de más de 510 m2.. Además, presenciarán la operación remota y en tiempo real de un tractor minero Cat ubicado en Tucson (EE.UU.), a más de 6,000 km, con la tecnología MineStar de Caterpillar.

“Se trata del primer despliegue de teleoperación sin línea de vista de estas máquinas en el Perú”, comentó la compañía. Asimismo, se mostrará las amplias capacidades de MineStar, que escalan hasta la autonomía, y que permiten la operación de los camiones autónomos Cat en Quellaveco.

Ferreyros también destacará la tecnología del camión Cat 798, de 400 toneladas métricas, con 10% más capacidad de carga comprobada en Perú. Con realidad mixta (virtual y aumentada) y simuladores, los visitantes vivirán la experiencia de operar este camión gigante de alta disponibilidad, larga vida útil de motor y mayor capacidad volumétrica del mercado, con la tolva MP.

En otro ámbito, se presentará desarrollos propios de Ferreyros, como la tecnología de Gemelo Digital MineLink (Premio Desarrollo Sostenible de SNMPE), en actual proceso de implementación en la minería, que buscará optimizar el acarreo de las flotas de camiones y otros procesos; y DARIS, sistema de análisis y reportes integrados de datos, conectado a flotas Cat en diversas minas.

Ferreyros también exhibirá el tractor Cat D8 Centennial, línea conmemorativa por los 100 años de Caterpillar; el cargador de bajo perfil Cat R1600, para la minería subterránea; y el scaler PScale 8-T, de Paus.

Conferencias especializadas

En el auditorio del stand, expertos de Ferreyros abordarán las ventajas de la autonomía en camiones mineros y perforadoras; del portafolio de la minería de tajo abierto y subterránea; de desarrollos tecnológicos y de la reconstrucción de maquinaria, entre otros aspectos.

Unimaq compartirá su oferta de equipos de soporte y soluciones de izaje; Soltrak, su portafolio de equipos de protección personal para esta industria; Fargo, sus ventajas como almacén de tránsito; Forbis Logistics, sus soluciones en transporte internacional de carga; Vixora, la integración de tecnologías innovadoras para transformar retos pendientes en la minería; y Ferrenergy, en soluciones energéticas integrales.