Por Maritza Saenz

En el 2022, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de la urea —el principal fertilizante utilizado en el Perú— llegó a triplicarse debido a la escasez global. Cuatro años después, la incertidumbre vuelve a instalarse en la agroindustria ante el temor de que el conflicto en el Medio Oriente marque el inicio de un escenario similar en el mercado de fertilizantes.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.