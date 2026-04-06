Y es que, en lo que va de este 2026, la urea se ha apreciado más del 77%, alcanzando precios de US$687,50 la tonelada. Esto representa una variación interanual superior al 100% [ver infografía], según información recopilada por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Otros fertilizantes también registran alzas significativas. El nitrato de potasio pasó de US$850 la tonelada en enero a US$1.300 al cierre de marzo —una variación de 40%—; el sulfato de potasio se encareció cerca de 30%, con precios entre US$750 y US$900 la tonelada; y el nitrato de amonio bordea los US$650 la tonelada, un aumento de hasta el 50%, según la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), que reúne a 31 empresas agroexportadoras de La Libertad.

Las razones del alza y nuestras importaciones

Los aumentos responden a una combinación de presiones globales intensificadas en los últimos meses, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

Luis Quiroz, director de la Maestría de Administración de Agronegocios de Esan, identifica cinco factores: el contexto geopolítico, que ha alterado la producción y el comercio; las tensiones en el Estrecho de Ormuz, por donde transita un tercio de la urea exportada en el mundo; el alza del gas natural, insumo clave en la producción de fertilizantes nitrogenados; el encarecimiento de los fletes marítimos; y el comportamiento del mercado, con restricciones a las exportaciones —como en el caso de China— y efectos especulativos.

El conflicto en Medio Oriente no solo eleva el precio del petróleo, sino que también amenaza con encarecer a los fertilizantes, golpeando a países dependientes como el Perú. (Fuentes: Andina)

La situación es compleja para el Perú por su alta dependencia de la importación de fertilizantes sintéticos. De acuerdo con Mario Salazar Vergaray, presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX, el 90% de los productos nitrogenados son importados, principalmente de China y Rusia, y poco más del 40% corresponde a urea.

“Cualquier interrupción en la cadena logística o de abastecimiento global, así como el encarecimiento del gas, impacta directamente en los costos de los fertilizantes, de los cuales importamos alrededor del 90%”, menciona a Día 1.

En esa línea, la logística portuaria también refleja la magnitud del flujo de estos insumos. Desde el inicio de operaciones, el Puerto de Chancay ha movilizado alrededor de 146.000 toneladas de fertilizantes y productos relacionados —como nitrato de amonio, sulfato de amonio y fosfatos—, y proyecta superar unas 140.000 toneladas adicionales este año.

AFIN sostiene que todos los terminales que presten servicios portuarios básicos deben operar bajo las mismas reglas y supervisión para garantizar competencia en igualdad de condiciones. Foto: Andina/ Referencial.

Si bien el encarecimiento alcanza a todos los productores, son dos grupos los más afectados, según Milton von Hesse, director ejecutivo de von Hesse Consultores y ex ministro de Agricultura. El primero es la agricultura familiar intermedia, integrada al circuito comercial y abastecedora del mercado interno. Se desarrolla en la costa y selva alta; y de sus productores, quienes más demandan urea son los que cultivan papa blanca, arroz y maíz amarillo duro.

Un impacto mayor enfrentan los agroexportadores, que no solo utilizan urea, sino también fertilizantes más sofisticados para garantizar productividad y calidad. Se concentran en regiones como Ica, Piura, La Libertad y Lima, y ocupan menos del 5% de los terrenos agrícolas del país.

“El usar fertilizantes de última generación incide en la productividad, en la cantidad de toneladas que haces por hectárea, también en la calidad del producto, y eso permite cumplir con la demanda frecuente de los mercados internacionales”, menciona Von Hesse.

Uso de fertilizantes en los cultivos

Los requerimientos de fertilizantes varían según el tipo de suelo y de cultivo. En La Libertad, por ejemplo, su uso es mayor en los valles de agroexportación de Virú y Chao, irrigados por el Proyecto Especial Chavimochic. Estas zonas conservan características de tierras eriazas, con suelos naturalmente pobres en nutrientes, lo que incrementa la necesidad de fertilización.

Perú es el primer productor de arándanos y el segundo de paltas a nivel mundial. Ambos productos, junto con las uvas, el café y el cacao, se encuentran entre los principales de la canasta agroexportadora, lo que eleva la sensibilidad del sector frente al encarecimiento de insumos como los fertilizantes.

El arándano es uno de los pilares del boom agroexportador peruano. (Foto: Andina)

En La Libertad, los cultivos más sensibles a este escenario son los de alta densidad, es decir, aquellos que requieren una mayor cantidad de plantas por hectárea, como los arándanos. Estos, actualmente en fase de brote —previa a la floración y fructificación—, demandan mayores niveles de fertilización, explica Yuri Armas, presidente de la ADAS.

“Estamos en el momento más sensible para los arándanos, lo mismo para las uvas y las frutas; es decir, los cultivos que son afectados [con el alza de precios] son aquellos que tienen potenciales de rendimientos altos y que necesitan mayor aporte de nitrógeno, potasio y calcio”, menciona.

Las fases fenológicas —es decir, el desarrollo biológico de una planta— también determinan el tipo de fertilizante y las cantidades a aplicar. Durante el crecimiento se utilizan productos ricos en nitrógeno, mientras que en la precosecha se prioriza el potasio, clave para la calidad del fruto. “Nunca dejamos de usar fertilizantes”, resalta Armas.

Más de 2 millones de agricultores se beneficiarán con nuevo esquema de mantenimiento de riego, afirmó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En el caso de la palta —que se cultiva principalmente en Lima y Huancavelica, pero también en el norte peruano como La Libertad y Piura—, pese a estar en cosecha, los agricultores ya abonan los paltos para la siguiente campaña.

En conjunto, los cultivos intensivos en fertirriego —aplicación de fertilizantes a través del agua de riego— son los más vulnerables tales como los arándanos, las uvas, el mango, la palta, etc. En la uva, el riesgo está en las etapas críticas, donde una mala fertilización impacta la calidad exportable; en cítricos, el efecto es más gradual, pero obliga a ajustar los programas nutricionales de las plantas.

Impacto en los costos

A nivel de agroindustrias, Camposol utiliza nutrientes como nitrógeno, potasio y calcio, insumos con una “participación relevante dentro de la estructura de costos”, comenta su CEO, Ricardo Naranjo. Aun así, “el impacto ha sido relativamente acotado, en parte porque los incrementos son recientes y se van incorporando progresivamente en los ciclos productivos”.

En ese sentido, Salazar de ADEX señala que los fertilizantes representan cerca del 30% del costo de producción de un cultivo. Aunque el impacto aún es acotado, ya presiona los márgenes.

“El alza de entre 30% y 35% en fertilizantes como la urea podría incrementar en alrededor de 6% el costo total de producción agrícola, reduciendo los márgenes de los pequeños productores y poniendo en riesgo su rentabilidad”, explica.

A esto se suma el aumento de 15% en los fletes de traslado de personal y logística hacia plantas de proceso, señala Armas. Con una campaña de paltas a cuatro semanas, el transporte marítimo también amenaza sus ganancias.

El 2025 se exportaron US$ 913 millones de cacao. / Chacra D'dago

“Ya tenemos algunas complicaciones que nos van a afectar fundamentalmente en los retornos”, refiere.

El peor escenario sería repetir el 2022, cuando hubo escasez de fertilizantes. En ese momento, los precios se triplicaron, elevando los precios de los alimentos. Por ahora, “estamos muy lejos de una situación así”, menciona Salazar de ADEX.

Sin embargo, el riesgo persiste si el escenario se prolonga. “Si a junio esto se mantiene, la afectación será mayor; y si llega a septiembre u octubre, ahí vamos a sentir realmente el problema. Hoy tenemos un problema de mayores costos”, agrega el vocero de ADAS.

Por ahora, las empresas están absorbiendo los costos, sacrificando márgenes. Desde Camposol prevén un escenario de presión en precios y mantienen su estrategia enfocada en eficiencia y continuidad operativa.

Somos los séptimos productores de mango en el mundo.

“Hemos fortalecido relaciones de largo plazo con proveedores estratégicos y optimizado nuestra planificación agrícola. Adicionalmente, venimos evaluando alternativas técnicas que nos permiten sostener altos niveles de productividad con un uso más eficiente de recursos. En esa misma línea, estamos avanzando en evaluar esquemas de abastecimiento más directos, incluyendo la importación de ciertos insumos”, refiere Naranjo.

En términos generales, Gabriel Amaro, presidente de AGAP, descarta una menor productividad, ya que afectaría la competitividad. Tampoco pueden elevar precios, pues estos los fija el mercado internacional y existen contratos firmados. Por ello, no pueden dejar de usar fertilizantes, pero sí optimizar su aplicación.

“Lo que está sucediendo ahora es una absorción de costos, porque las empresas han comenzado a replantear su estrategia de fertilización. En ese contexto, hay estrategias agronómicas que están cobrando fuerza: primero, realizar análisis de suelo, porque algunas zonas no requieren una fertilización tan agresiva. Así, aunque los precios han subido, surge una estrategia orientada a optimizar el uso de fertilizantes, reduciendo dosis, sustituyendo insumos o prolongando su aplicación”, agrega Salazar.

En la agroindustria liberteña, las empresas revisan inventarios, ajustan la fertilización, reducen desperdicios y diversifican las fuentes de nitrógeno, apoyadas en riego presurizado y por goteo.

La soñada petroquímica

Una petroquímica, que permitiría reducir la dependencia de fertilizantes importados, es una promesa arrastrada de varios gobiernos anteriores.

En el congreso Perú Energía 2024, Jorge Arnao, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señaló: “Con la petroquímica va a haber trabajo, va a haber recursos para producir fertilizantes y explosivos, importantes para la agricultura y la minería”.

Meses después, el Minem estableció un decreto legislativo para impulsar esta actividad. Sin embargo, el proyecto sigue siendo una promesa.

“Yo creo que la inestabilidad política hace que no tomemos las acciones que corregirían esta dependencia del 90% de productos importados para la fertilización”, opina el vocero de ADEX.