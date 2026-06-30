La presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Doris Espinoza, estimó para su sector una campaña positiva para su sector durante Fiestas Patrias, proyectando un crecimiento de ventas hasta 7 % frente al año pasado, pese al contexto político y cambio de gobierno.

“Estas expectativas se sustentan en la amplia oferta de espectáculos programados para la temporada y al dinamismo que generan los feriados largos, las vacaciones escolares y el pago de gratificaciones”, manifestó.

Los segmentos de mayor dinamismo serán los vinculados al entretenimiento familiar y masivo como circos, festivales, conciertos y otros eventos que concentran la mayor demanda.

Entre los principales espectáculos destacan los circos tradicionales como La Tarumba, el Circo de Rusia, el Circo de la Chola Chabuca, el Circo de Ucrania y el Circo de Kiko. A ello se suman eventos musicales como el Festival Vibra Perú, Salsa Lima Festival y presentaciones de Los Caribeños, así como producciones teatrales como Corazón de Loba y Mamma Mia.

“El comportamiento del consumidor estará marcado por la búsqueda de experiencias compartidas, donde las familias priorizarán actividades para disfrutar del tiempo libre durante estas fiestas. En tanto, los eventos nocturnos mantendrán una participación positiva, aunque más concentradas en el público juvenil”, detalló.

Ticket promedio

Respecto al gasto promedio en entretenimiento, Doris Espinoza señaló que este dependerá de la actividad y el tipo de experiencia que elija el consumidor. No obstante, tomando como referencia estimaciones de consumo, indicó que el desembolso destinado a estas actividades podría ubicarse en S/450 por persona y S/1.500 por grupo familiar, dependiendo del número de integrantes y del tipo de evento seleccionado.

Lima lidera, pero regiones ganan protagonismo

Si bien Lima concentra la mayor actividad del sector, Arequipa se posiciona como la segunda plaza más dinámica, seguida por destinos como Trujillo, Tacna, Cusco y Huancayo. Aseguró que el crecimiento regional representa una oportunidad para ampliar la oferta de espectáculos, aunque todavía enfrenta desafíos relacionados con infraestructura, logística y mayores costos de traslado para producciones de gran escala.

Seguridad y costos operativos: principales retos

Por otro lado, el incremento de los costos operativos continúa siendo unos de los principales desafíos para el sector. Doris Espinoza sostuvo que factores como alquileres de espacios, transporte, combustible, montaje, equipos técnicos, iluminación y contratación de artistas han elevado los costos de producción.

A ello se suma la inseguridad ciudadana, que ha obligado a los organizadores a reforzar medidas como controles de acceso, seguridad privada, videovigilancia y coordinación con autoridades.

“Si bien esta situación no ha generado una caída generalizada en la asistencia a eventos, sí ha modificado los hábitos del consumidor, que ahora evalúa más aspectos como ubicación, horarios, accesos, estacionamientos y alternativas de transporte”, subrayó.

Pese a estos retos, el Sector ARENA de la CCL considera que la mayor demanda esperada durante Fiestas Patrias permitirá compensar parte de estas presiones y mantener una perspectiva favorable para la industria del entretenimiento.