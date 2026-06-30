Si bien Lima concentra la mayor actividad del sector, Arequipa se posiciona como la segunda plaza más dinámica, seguida por destinos como Trujillo, Tacna, Cusco y Huancayo. Foto: GEC.
Si bien Lima concentra la mayor actividad del sector, Arequipa se posiciona como la segunda plaza más dinámica, seguida por destinos como Trujillo, Tacna, Cusco y Huancayo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Doris Espinoza, estimó para su sector una campaña positiva para su sector durante Fiestas Patrias, proyectando un crecimiento de ventas hasta 7 % frente al año pasado, pese al contexto político y cambio de gobierno.

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