No obstante, la CCL advirtió que ante un fenómeno de El Niño afectaría el desempeño del sector en el segundo semestre, con mayor impacto en moda, textiles y electrodomésticos de gran volumen. Foto: GEC.
No obstante, la CCL advirtió que ante un fenómeno de El Niño afectaría el desempeño del sector en el segundo semestre, con mayor impacto en moda, textiles y electrodomésticos de gran volumen. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La campaña por Fiestas Patrias será favorable para el sector retail. Y es que el pago de las gratificaciones, una mayor confianza del consumidor y el fortalecimiento de las estrategias omnicanal impulsarán las ventas del sector durante esta campaña. Así lo sostuvo Leslie Passlacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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