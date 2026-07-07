“Este beneficio corresponde a los trabajadores con contrato a plazo indeterminado, sujetos a modalidad (temporales), a tiempo parcial (part time) y trabajadores del hogar, conforme a su normativa vigente”, indicó Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL. (Foto: imagen creada con Gemini IA)
“Este beneficio corresponde a los trabajadores con contrato a plazo indeterminado, sujetos a modalidad (temporales), a tiempo parcial (part time) y trabajadores del hogar, conforme a su normativa vigente”, indicó Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL. (Foto: imagen creada con Gemini IA)
Por Redacción EC

Con el objetivo de orientar a los empleadores y trabajadores de la actividad privada, el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que el plazo para cumplir con el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias es hasta el 15 de julio.

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