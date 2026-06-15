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Resumen

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Por Maritza Saenz

El conflicto en Medio Oriente provocó un fuerte incremento en los precios del petróleo, los fertilizantes y los fletes marítimos, lo que impulsó una aceleración de la inflación a nivel global. Sin embargo, tras el anuncio del fin de la guerra, estos costos podrían estabilizarse en los próximos meses, aunque permanecerían por encima de los niveles previos al conflicto, señaló Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

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