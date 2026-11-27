La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras también se reflejaría en los pedidos de alimentos y bebidas en Perú. El sábado 28 de noviembre, a las 3:00 p.m., cuando se juegue el partido en el Estadio Centenario de Montevideo, PedidosYa proyecta que las órdenes por delivery aumentarían cerca del 15% respecto de un sábado habitual y hasta 50% frente a la final del año pasado. Este crecimiento se debería a las múltiples reuniones y compras grupales así como al horario del partido.

El horario de la final es clave, ya que coincide con la hora del almuerzo del sábado. Por ello, muchos usuarios resolverían con un solo pedido la comida y el plan de ver el fútbol en grupo.

En restaurantes, la demanda crecería cerca del 15% frente a un sábado habitual, con preferencia por platos que se comparten, como el pollo a la brasa (20%), las hamburguesas (15%), las pizzas (15%) y las alitas y piqueos (10%).

PedidosYa prevé que aproximadamente el 10% de las órdenes del día se concentraría en la hora previa, con un alza que comenzaría a las 2:00 p.m. En la primera hora tras el pitazo final, el ritmo volvería al de un sábado habitual.

PedidosYa Market: pedidos crecerían hasta 20% frente a un sábado habitual

En PedidosYa Market, el supermercado de PedidosYa, los pedidos crecerían hasta 20% frente a un sábado habitual. Las carnes para preparar aumentarían en 20% y los productos para parrilla, como chorizos, costillas, carbón y hielo, lo harían en 15%. Asimismo, la compañía proyecta que la cerveza sería la bebida más pedida para acompañar la reunión, con un alza de 35%, mientras que las gaseosas crecerían en 25% y el agua embotellada, en 20%.

“La final tiene su propio guión: primero se compran la carne y el carbón, luego llega el pedido grande de la previa y, ya empezado el partido, el de último minuto. En el entretiempo esperamos un pico del 70% en órdenes de hielo, bebidas y snacks, porque nadie quiere quedarse sin nada para el segundo tiempo”, señaló Gonzalo Serván, director de PedidosYa Market en Perú.

Por otro lado, los distritos con mayor demanda serían Surco, Miraflores y San Miguel, que han mostrado una alta frecuencia de compra en este tipo de encuentros deportivos. Fuera de Lima, la demanda en las regiones de Arequipa y La Libertad crecería aproximadamente en 10%.