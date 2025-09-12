Financiera Confianza, a través de sus Créditos Agropecuarios y Emprendiendo Confianza Pyme, ha desarrollado una oferta de financiamiento inclusiva que facilita la transición hacia economías más sostenibles.

De acuerdo, con la entidad, gracias a este modelo, miles de emprendedores pueden acceder a soluciones crediticias adaptadas a sus necesidades optimizando el uso de los recursos naturales y fomentando la adopción de tecnologías limpias.

“En Financiera Confianza estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental en el marco de nuestra estrategia ESG. Buscamos fortalecer las microfinanzas verdes, a través de una oferta de valor que apoye a los emprendedores en la implementación de inversiones más sostenibles para la mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático y la protección del medioambiente. Creemos firmemente que el desarrollo sostenible es el camino para un futuro más próspero”, afirmó Claudia Sánchez, Gerente de Desarrollo Sostenible de Financiera Confianza.

La gerente de Desarrolló explicó que el financiamiento verde está diseñado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos con impacto ambiental positivo, como la reducción de gases de efecto invernadero, el uso de energías limpias, la gestión adecuada de residuos o la preservación de los recursos naturales.

De esta forma, un emprendedor que apuesta por cultivos orgánicos, una piscigranja que optimiza su producción de tilapia, un apicultor que produce miel y derivados, o un negocio que instala paneles solares para ahorrar energía, podrán acceder a financiamiento para sus negocios.