Por Paola Villar S.

Fitch Ratings tiene en la mira al Perú tras la primera vuelta electoral: en su última presentación sobre las perspectivas económicas y de calificación para América Latina –Continente asediado por escenarios de incertidumbre–, la agencia crediticia aseguró que los términos de intercambio récord siguen impulsando el crecimiento de la economía peruana a pesar de la incertidumbre política, aunque cumplir con los objetivos fiscales “podría resultar más difícil” a mediano plazo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.