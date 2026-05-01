“Si tomamos distancia y miramos el último año, en el frente político la incertidumbre se ha mantenido muy alta”, dijo Jordy Juvera, director Soberano de Fitch Ratings, en una videoconferencia, refiriéndose a los terremotos políticos que el Perú ha sufrido durante el último quinquenio. No obstante, Juvera apuntó que en el plano económico el panorama ha sido más positivo.

Fuente: Fitch.

“A pesar del ruido político, la economía tuvo un buen desempeño en 2025, con un crecimiento de 3,4%. Esto estuvo respaldado por un mayor dinamismo y por los precios más altos del cobre. [...] El consumo también recibió cierto impulso hacia fines de año por los retiros adicionales de los fondos de pensiones”, resaltó, en referencia al comportamiento de la actividad económica del país durante el año pasado.

Para este 2026 la agencia crediticia anticipa que el Perú crecerá cerca de 3%, menos que en el 2025, en parte, por los resultados electorales y también por el impacto que la guerra entre EE.UU, Israel e Irán está teniendo en los precios de los combustibles.

Incluso con esa moderación, explicó Juvera, el Perú crecería por encima de la mediana de los países que también ostentan una calificación similar (‘BBB’); una evidencia de la resiliencia económica peruana. El ejecutivo añadió, también, que un factor clave a nivel fiscal es que la deuda peruana sigue siendo baja en comparación con otros países de la región.

Fuente: Fitch.

Pero no todo es color rosa. Sobre las elecciones presidenciales, Juvera consideró que el proceso ha sido controvertido ante la indefinición de quién pasará a la segunda vuelta presidencial con Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Sin embargo, el ejecutivo comentó que Roberto Sánchez, candidato por el partido Juntos por el Perú, es quien demuestra una ventaja frente a Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

“En un eventual balotaje, las encuestas sugieren que Sánchez y Fujimori están prácticamente empatados, aunque el sentimiento anti‑Fujimori sigue siendo un factor importante. En conjunto, los resultados electorales sugieren que la fragmentación política en el Congreso continuaría”, señaló Juvera.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)

Consultado sobre la incertidumbre económica que puede generar Sánchez por diversas propuestas de su partido, como el cambio del capítulo económico de la Constitución, o hasta el impulso de una Asamblea Constituyente, Juvera remarcó que, por ahora, la mirada estará puesta sobre la composición del Senado, que será clave en el balance de poderes y en la toma de decisiones.

“Lo que más importa es la composición del Congreso, y en particular del Senado. En el caso de que Roberto Sánchez gane, esperaría que los mercados descuenten una representación muy fuerte del sur del Perú y quizá caídas importantes en los mercados de capitales locales. Sin embargo, si miramos los resultados preliminares hasta ahora, el Congreso podría estar dividido, especialmente en el Senado, que ahora es más importante que la cámara baja”, sentenció.

Juvera concluyó, en esa línea, que el partido de Roberto Sánchez no tendría mayoría en el Senado, y que es más probable que los partidos de derecha puedan unirse a las fuerzas de centro para frenar proyectos de ley que generen incertidumbre.

“Es cierto que Roberto Sánchez ha hecho algunos anuncios preocupantes respecto a posibles cambios constitucionales y quizá reformas agrarias, que fueron mencionadas por su candidata a la vicepresidencia. Pero diría que mucho dependerá del Senado, y hasta ahora el Senado luce fragmentado, aunque inclinado hacia la derecha”, concluyó.

Bajo la mirada del ejecutivo de Fitch Ratings, el Senado mitigaría algunos de los riesgos económicos ante un eventual gobierno de Roberto Sánchez; en particular, aquellos relacionados al Banco Central de Reserva (BCR). Cabe recordar que Sánchez y otros miembros de Juntos por el Perú han arremetido contra la labor del BCR y su presidente, Julio Velarde, llegando a proponer, incluso, que se utilicen las reservas que hoy son manejadas por la autoridad monetaria autónoma.

“El Senado será el encargado de nombrar al próximo gobernador del Banco Central y a los miembros de su directorio. De todos modos, debemos esperar los resultados finales, porque todavía hay bastante incertidumbre y hay dos candidatos del ala derecha del espectro político”, precisó.

12 de febrero del 2016. Hace 10 años. Banco Central de Reserva realiza aumento de la tasa de interés por tercer mes consecutivo.

PANORAMA FISCAL

Durante su presentación, Juvera resaltó que los ingresos tributarios sólidos por los altos precios de los commodities permitieron que el frente fiscal peruano se mantenga sólido al cierre del 2025, apoyado, asimismo, en un crecimiento robusto y otros efectos tributarios temporales. Reconoció, en ese sentido, que el Perú cumplió con la regla fiscal de 2,2% del PBI el año anterior, situándose en una mejor posición que la estimación de Fitch Ratings (3,5% del PBI).

No obstante, el ejecutivo subrayó que cumplir las metas futuras por debajo de 2% “podría resultar más difícil”.

Consultado sobre los riesgos advertidos por el Consejo Fiscal (CF), como un escenario adverso de gastos fiscales por hasta S/36.000 millones anuales en los próximos 10 años -a raíz de iniciativas aprobadas por el Congreso-, Juvera señaló que dicha advertencia no impactaría inmediatamente en la calificación crediticia que la agencia otorga al Perú. “Esta advertencia del CF se refiere al mediano plazo, por lo que no afectaría de manera inmediata nuestra calificación en los próximos dos años”, explicó.

En tanto, anotó que la estimación de S/36.000 millones anuales es observada por Fitch Ratings como “un escenario extremo”, que todavía consideran poco probable de materializarse.

”Para que todas esas medidas entren en vigencia, dependerá de la próxima composición del Congreso. Dicho esto, no todo se vería directamente afectado por el momento”, agregó.

Juvera dijo que el déficit fiscal del Perú debería seguir por debajo de la mediana de la calificación ‘BBB’, mientras que la expectativa es que la deuda se mantenga baja, en torno al 30% del PBI, frente a aproximadamente un 58% del PBI de la mediana de los países con calificación ‘BBB’.

“Aún así, una debilidad estructural a monitorear es el aumento de la proporción de deuda en moneda extranjera, que se ha incrementado a medida que los mercados de capitales locales se han debilitado tras los retiros repetidos de fondos de pensiones”, puntualizó.