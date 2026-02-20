Fitch Ratings no prevé un “giro brusco de política” durante la gestión de José Balcázar como presidente

Resumen

Tras la censura, el Congreso nombró al legislador de izquierda José María Balcázar como presidente interino, con 64 votos. (Foto: Presidencia).
Redacción EC

La destitución tras la censura del presidente interino de Perú, José Jerí, apenas cuatro meses después de asumir el cargo, pone de relieve la arraigada inestabilidad política y los desafíos de gobernabilidad que enfrenta el Perú, señaló Fitch Ratings. No obstante, indicaron que los efectos inmediatos de este juicio político probablemente serán limitados, dado que las elecciones generales se celebrarán en menos de dos meses, el 12 de abril, y es probable que la nueva administración interina mantenga la continuidad de políticas durante el resto del mandato, que concluye en julio.

