De acuerdo con la calificadora Fitch Rating, el rápido proceso de destitución de Dina Boluarte de la presidencia del Perú por parte del Congreso el pasado 10 de octubre, pone en relieve la persistente volatilidad política del país y aumenta la imprevisibilidad de las políticas públicas de cara a las próximas elecciones de abril del 2026.

Además, prevén riesgos de que las medidas populistas, a medida que el Congreso y el ejecutivo entren en campaña electoral, compliquen los esfuerzos de consolidación fiscal, que ya enfrentan desafíos debido al débil impulso reformista y al reiterado incumplimiento de la regla fiscal.

“El proceso de destitución fundamentado en la cláusula de “incapacidad moral permanente”, parece reflejar factores como el deseo de los congresistas de distanciarse del aumento de la delincuencia, la principal preocupación del electorado, en medio de una amplia insatisfacción con los resultados en materia de seguridad y unos índices de aprobación presidencial muy bajos”, agregó la calificadora internacional.

El informe también resaltó que el impeachment de Boluarte se suma al historial de rotación presidencial del país (siete presidentes desde principios de 2018), así como a la frecuente rotación del gabinete. Boluarte asumió el cargo en 2022 después de que el Congreso destituyera a su predecesor (Pedro Castillo).

Sobre José Jerí, actual presidente del Perú, Fitch Ratings sostiene que apunta a un período de transición preelectoral en el que se espera que Jerí busque la continuidad en la gestión macroeconómica, priorizando al mismo tiempo medidas de seguridad de alto perfil, y posiblemente solicitando poderes especiales al Congreso.

“Prevemos que un gabinete de centroderecha mantenga el apoyo legislativo para la agenda de Jeri. Sin embargo, a aproximadamente seis meses de las elecciones y sin un mandato popular claro, la capacidad del ejecutivo para resistir el populismo congresional será limitada”, señalaron.

Destacaron que la deuda moreda del gobierno peruano (30,8% del PIB a fines de 2024), un banco central creíble (BCRP) y una sólida liquidez externa continúan respaldando la calificación ‘BBB’/Estable de Perú.

Sin embargo, el incumplimiento reiterado de los objetivos fiscales, la dependencia de medidas puntuales de recaudación y administrativas, y la ausencia de una reforma tributaria amplia aumentan el riesgo de que la deuda supere las previsiones de las autoridades.

Fitch Ratings también se refirió a la minería en Perú. Precisaron que sigue siendo una fuente potencial de mayor crecimiento gracias al aumento de la exploración y la inversión, pero está sujeta a problemas de permisos y conflictos sociales en algunas regiones. “La intensificación de las preocupaciones sobre seguridad y la imprevisibilidad regulatoria podrían afectar la inversión y la productividad del sector no minero”, subrayó.