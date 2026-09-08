Flora & Fauna continúa su expansión en Lima con la apertura de su tienda número 14 en Magdalena, en un local de aproximadamente 250 m² que representa una inversión cercana a US$500 mil. La cadena espera recibir alrededor de 600 clientes al día y estima que esta nueva operación contribuirá con aproximadamente 8% a su crecimiento.

“Nuestro objetivo es que una alimentación saludable deje de ser una opción difícil de encontrar y esté cada vez más cerca de las personas. Por eso estamos creciendo, pero de manera responsable, asegurándonos de que cada nueva tienda pueda replicar la experiencia y los estándares que nuestros clientes esperan de Flora & Fauna”, señaló Erasmo Wong Seoane, CEO de Flora & Fauna.

La apertura busca acercar la propuesta de la cadena a consumidores de una zona donde aún no contaba con presencia y responde a una evolución en los hábitos de compra: mientras un grupo de consumidores ya incorpora alimentos saludables como parte de su rutina, otro busca mejorar progresivamente su alimentación y adoptar un estilo de vida más saludable.

Para 2026 y 2027, la compañía proyecta abrir seis nuevas tiendas, con lo que espera alcanzar alrededor de 20 locales en los próximos 24 meses. En paralelo a su expansión física, la compañía viene ampliando su oferta en categorías vinculadas a nuevas necesidades de sus clientes. Entre ellas destacan nutrición deportiva, salud digestiva y microbiota, suplementos especializados y alimentos funcionales, segmentos en los que identifica un creciente interés.

La cadena ha lanzado también su propuesta para mascotas, con alimentos libres de aditivos que considera dañinos para los animales, y ha ampliado la oferta de jamones y embutidos sin preservantes. La nueva tienda, al igual que las demás, contará con dos nutricionistas que ofrecerán asesoría gratuita sobre ingredientes, productos y alternativas según las necesidades de cada cliente.