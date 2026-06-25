El flujo de turistas peruanos hacia Brasil creció un 20,59% entre enero y mayo de 2026, informó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur). Se trata del mejor resultado de la serie histórica para dicho periodo con 89.657 visitantes. Este desempeño confirma la expansión de Perú entre los mercados latinoamericanos estratégicos para el turismo brasileño.

En mayo, el avance también fue positivo. Brasil recibió 14.854 visitantes peruanos, lo que representa un alza del 12,62% en comparación con el mismo mes de 2025 y el mejor resultado de la historia para ese periodo.

São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Santa Catarina y Paraná figuran entre los destinos más buscados por los peruanos, reflejando el interés por experiencias que combinan grandes ciudades, cultura, naturaleza, gastronomía, negocios, eventos, compras y una buena conectividad.

El crecimiento de Perú también se conecta con el buen momento del sector aéreo latinoamericano. Entre enero y mayo de 2026, América Latina registró un alza del 16,93% en las llegadas por vía aérea, alcanzando el mejor resultado de la historia para dicho periodo. En América del Sur, el crecimiento fue del 16,32%, registrando también un récord histórico en el acumulado y reforzando la importancia de la conectividad regional para calificar el flujo internacional y ampliar la presencia de visitantes en diferentes destinos brasileños.

“El avance refuerza la efectividad de la promoción internacional y confirma a América Latina como una región prioritaria para el turismo brasileño. Estamos manteniendo un flujo de visitantes internacionales equivalente al récord histórico del año pasado, ahora acompañado por indicadores más calificados, como un mayor tiempo de permanencia y una presencia más distribuida por el territorio nacional”, destacó Bruno Reis, presidente de Visit Brasil (Brazilian Tourist Board - Embratur).

Principales Resultados

Perú- enero a mayo de 2026

Llegada de turistas: 89,657 peruanos.

Crecimiento respecto al mismo periodo de 2025: 20.59%.

Mejor resultado de la historia para el periodo.

Perú - mayo de 2026

Llegada de turistas: 14,854 peruanos.

Crecimiento respecto a mayo de 2025: 12,62%.

Mejor mes de mayo de la historia.

América Latina - Sector aéreo - enero a mayo de 2026

Llegada de turistas: 1.836,513 latinoamericanos.

Crecimiento respecto al mismo periodo de 2025: 16,93%.

Mejor resultado de la historia para el periodo.

América Latina - enero a mayo de 2026

Llegada de turistas: 3,338,502 latinoamericanos.

Segundo mejor resultado de la historia para el periodo.

América del Sur - Sector aéreo - enero a mayo de 2026

Llegada de turistas: 1.742,980 sudamericanos.

Crecimiento respecto al mismo periodo de 2025: 16,32%.

Mejor resultado de la historia para el periodo.

América del Sur - enero a mayo de 2026

Llegada de turistas: 3.238,616 sudamericanos.

Segundo mejor resultado de la historia para el periodo.

“Este escenario nace de una construcción colectiva que reúne a estados, municipios y al sector privado en torno al fortalecimiento de Brasil como destino global”, agregó. Para sostener este crecimiento, Brasil ha venido ampliando su actuación en Perú y en los demás mercados latinoamericanos mediante acciones de promoción internacional, relaciones con operadores, acercamiento a la prensa especializada y una mayor visibilidad de los destinos nacionales.