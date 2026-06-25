En mayo, el avance también fue positivo. Brasil recibió 14.854 visitantes peruanos, lo que representa un alza del 12,62% en comparación con el mismo mes de 2025. Foto: GEC.
En mayo, el avance también fue positivo. Brasil recibió 14.854 visitantes peruanos, lo que representa un alza del 12,62% en comparación con el mismo mes de 2025. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El flujo de turistas peruanos hacia Brasil creció un 20,59% entre enero y mayo de 2026, informó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur). Se trata del mejor resultado de la serie histórica para dicho periodo con 89.657 visitantes. Este desempeño confirma la expansión de Perú entre los mercados latinoamericanos estratégicos para el turismo brasileño.

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