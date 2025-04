El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró como crucial que ya no se apruebe un octavo retiro de fondos de los afiliados a las AFP porque incrementan los riesgos de caer en la pobreza durante la vejez, debilitan el funcionamiento del mercado de capitales doméstico y aumentan los costos de financiamiento en nuestro país.

Entre las conclusiones de la declaración final del personal técnico del ente internacional, que efectuó una reciente visita al Perú entre el 11 y 26 de marzo para analizar la evolución de la economía, destacó que se requieren esfuerzos de política para reactivar el mercado de capitales interno, cuyas emisiones públicas han permanecido bajas desde la pandemia del COVID-19, debido a que los siete retiros de fondos privados de pensiones han limitado la capacidad de inversión de las AFP.

“Es crucial mantener la prohibición de nuevos retiros de fondos previsionales privados, como establece la reciente reforma previsional, ya que estos debilitan el funcionamiento del mercado de capitales doméstico, aumentan los costos de financiamiento e incrementan los riesgos de pobreza en la tercera edad”, se lee en el documento del FMI.

En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional resaltó la importancia del mercado de capitales doméstico dentro de un país, ya que es una herramienta que facilita el progreso económico porque permite la compra y venta de valores, como acciones, bonos, divisas, entre otros, y los gobiernos, empresas, bancos y las organizaciones supranacionales pueden pedir prestado o invertir dinero.

También, se refirieron a la reforma del sistema previsional peruano (Ley N°32123), promulgada en septiembre del 2024 y que está en proceso de reglamentación, donde se prohíbe los retiros de ahorros para la jubilación.

“Incluso, condiciona a que los afiliados no hagan más retiros para que no pierdan el beneficio de la garantía del Estado y este complete el dinero que le falte a algún trabajador que cumple con los requisitos para acceder a una pensión mínima o proporcional, pero no le alcanzan los ahorros para la jubilación que ha acumulado”, agregó el FMI.

El FMI también resaltó que la economía peruana se recuperó en 2024 y la inflación se mantuvo firmemente dentro del rango meta, lo que va en contra de los 10 proyectos de ley presentados en el Congreso de la República en busca de un octavo retiro, que sostienen que se debe dar liquidez a los peruanos para afrontar la crisis económica por la que atraviesa el país.

“Finalmente, de acuerdo a la misma SBS, en los siete retiros de fondos privados de pensiones aprobados entre 2020 y 2024, el 85% de los S/115 mil millones retirados fue hecho por trabajadores con empleo estable y buenos sueldos. En otras palabras, este pretendido nuevo retiro no ayudará a los más pobres”, concluyó el FMI.