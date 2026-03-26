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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras su más reciente misión al Perú realizada entre el 10 y 25 de marzo de este 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó el crecimiento que registró la economía peruana al cierre del año pasado, tras una expansión de 3,4% ―‍cercana a su potencial, de acuerdo al organismo―‍ y con términos de intercambio récord, pero subrayó que, ahora, el reto central de nuestro país será corregir desequilibrios fiscales estructurales, en medio de presiones de gasto que siguen proliferando desde el Congreso de la República; gestionar mejor los riesgos ante elevados precios energéticos, a raíz de la guerra en Medio Oriente; y abordar frontalmente la minería ilegal, así como las brechas tributarias y de infraestructura.