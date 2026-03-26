Tras su más reciente misión al Perú realizada entre el 10 y 25 de marzo de este 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó el crecimiento que registró la economía peruana al cierre del año pasado, tras una expansión de 3,4% ―‍cercana a su potencial, de acuerdo al organismo―‍ y con términos de intercambio récord, pero subrayó que, ahora, el reto central de nuestro país será corregir desequilibrios fiscales estructurales, en medio de presiones de gasto que siguen proliferando desde el Congreso de la República; gestionar mejor los riesgos ante elevados precios energéticos, a raíz de la guerra en Medio Oriente; y abordar frontalmente la minería ilegal, así como las brechas tributarias y de infraestructura.

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Entre los desafíos fiscales estructurales, el FMI remarcó que para alcanzar las metas fiscales las autoridades peruanas deberán, en primer lugar, racionalizar el gasto. “Con las políticas actuales, sería necesaria una consolidación de alrededor del 0,9% del PBI para el 2028 a fin de cumplir con la meta de déficit a mediano plazo”, señaló el organismo en su declaración final, tras la misión de consulta del Artículo IV.

En esa línea, la misión del FMI detalló que con las políticas actuales el déficit fiscal en el Perú alcanzaría el 2% del PBI en 2026 y se mantendría por encima de los objetivos de la regla fiscal en el mediano plazo, mientras que la deuda pública se estabilizaría en torno al 32% del PBI.

“Abordar las rigideces e ineficiencias del gasto público, así como resistirse a iniciativas legislativas de gasto sin financiación, contribuiría a respaldar los objetivos fiscales de las autoridades, reducir el déficit estructural y evitar el desplazamiento de la inversión pública productiva”, anotó el organismo, haciendo alusión, también, a las diversas iniciativas de gasto que han sido aprobadas por el Congreso de la República y que no han sido debidamente observadas o impugnadas por el Poder Ejecutivo en los últimos años.

Este último punto ha sido materia de crítica para diversas organizaciones y economistas a nivel local. La institución que alzó la voz con mayor fuerza ha sido el Consejo Fiscal, que hoy advierte que el costo anual de los proyectos de ley aprobados por el Congreso solo en este mes de marzo ascenderá a S/11.400 millones anuales. Aquí se encuentra comprendida, por ejemplo, la iniciativa que otorga gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS del sector público, así como las nivelaciones de las pensiones de maestros.

En esa misma línea, el FMI recordó en su declaración que el Perú podría obtener ahorros frenando las tendencias actuales en materia de empleo público y crecimiento salarial, así como mejorando las prácticas de contratación pública y la eficiencia de la inversión pública, lo que maximizaría, según explicaron, el crecimiento y los rendimientos sociales.

Situación de Petro-Perú: los comentarios de la misión

En opinión de la misión del FMI, “las reformas en Petro-Perú deberían continuar para mejorar la gobernanza, reducir costos y asegurar su viabilidad financiera“. ”La racionalización del gasto también dejaría un margen de maniobra en caso de que un choque de precios de la energía más prolongada e intensa requiriera una respuesta fiscal compensatoria”, agregó el organismo, cuyo análisis llega pocos días después de las amenazas en contra del proceso de reorganización que ha sido impulsado para mejorar la crítica situación de la compañía petrolera del Estado.

A la fecha, Petro-Perú continúa sujeta a constantes cambios de liderazgo que reflejan el riesgo latente de que las reformas impulsadas para mejorar su situación financiera se deshagan. La noche de este miércoles, esta entidad oficializó como nuevo presidente del Directorio a Roger Arévalo Ramírez, quien se convierte en el presidente número 13 de la empresa en menos de cinco años.

Es importante recordar, asimismo, que Petro-Perú sostiene una deuda de capital de trabajo superior a US$1.500 millones pese a que entre el 2022 y 2025 la compañía bandera recibió cerca de S/717.800 millones del Estado para mantenerse a flote. En medio de las multimillonarias pérdidas, incluso, estaría por sumarse un nuevo rescate por más de US$2.000 millones, según pudo conocer El Comercio, que se concretarían tras un anuncio del presidente José María Balcázar a la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL).

Durante estos días, se conocieron los estados financieros de la estatal en 2025, presentando que tuvo pérdidas por casi US$ 470 millones. (Imagen: Andina | Composición: Kelly Villanueva)

“Cualquier apoyo fiscal debería estar focalizado en los más vulnerables, incorporar cláusulas claras de caducidad y evitar distorsionar los precios de los hidrocarburos”, enfatizó el FMI.

De otro lado, la misión del FMI aseguró que el Perú enfrenta deficiencias importantes en infraestructura y en los resultados de los sectores educación y salud, mientras que la protección social sigue siendo limitada.

“Abordar estas brechas sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal requerirá de reformas adicionales para elevar de manera duradera la baja relación recaudación fiscal sobre el PBI, más allá del ciclo actual de los términos de intercambio”, acotó el organismo, y sumó que el Acuerdo Fiscal impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ―‍sobre el cual no se tienen novedades desde la salida de Denisse Miralles―‍ constituye una iniciativa gubernamental “positiva para facilitar el debate público en torno a la sostenibilidad fiscal y la ampliación de la base impositiva”.

Proyección de crecimiento sube ligeramente

La misión del FMI anticipó, en tanto, un crecimiento de 2,8% para la economía peruana este 2026; ligeramente por encima del 2,7% proyectado en octubre pasado, pero 0,6 puntos porcentuales por debajo del crecimiento alcanzado al cierre del 2025.

Para dicha proyección, la misión del organismo consideró en su declaración final las repercusiones derivadas de la guerra de Medio Oriente, que aún se perciben de corta duración, y partió del supuesto de que el impacto de esta crisis internacional seguirá siendo limitado, pese a las restricciones que se sostienen. El Fondo anotó que los elevados precios de los metales como el oro, la plata y el cobre permitirían, en ese sentido, que el Perú compense el choque global de los altos precios del petróleo y crudo.

Los ataques de Israel y Estados Unidos provocaron una amplia respuesta de Irán con ataques en todo el Medio Oriente.

“Se prevé que un mercado laboral sólido y la mejora de los ingresos reales impulsen el consumo privado en este 2026, pese a ciertos factores adversos para la demanda interna asociados al período electoral. Se proyecta que los precios favorables de los metales mejoren el crecimiento potencial. Se espera que el crédito continúe recuperándose de forma moderada“, añadió el FMI.

Respecto a las presiones inflacionarias, el organismo delineó que un aumento de los precios de la energía afectaría principalmente al transporte y los alimentos, elevando temporalmente la inflación general y subyacente en el Perú hacia el límite superior del rango objetivo de 1%–3% al cierre de este 2026.

“El balance de riesgos para las perspectivas se inclina a la baja, dada la elevada incertidumbre externa, aunque Perú cuenta con amplios márgenes de maniobra para hacer frente a posibles choques”, aseveró la misión del FMI.

Entre los principales riesgos internos a corto plazo, detectados por la entidad en su declaración final, se encuentran la incertidumbre política, la conflictividad social y los choques derivados de fenómenos meteorológicos extremos, como un Fenómeno El Niño que sea más intenso de lo previsto hasta ahora. Al mismo tiempo, el FMI consideró que los niveles persistentemente altos de inseguridad y la minería ilegal podrían frenar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo.

“Los riesgos externos están marcados por las posibles repercusiones de un conflicto prolongado en Oriente Medio, que podrían dar lugar a efectos de segunda ronda sobre las expectativas de inflación, un menor crecimiento global y condiciones financieras más restrictivas. Otros riesgos externos incluyen las tensiones geopolíticas regionales, el proteccionismo y las disrupciones comerciales, así como la volatilidad de los precios de las materias primas y una prolongada incertidumbre política”, indicó el FMI, haciendo hincapié sobre la situación local de volatilidad que ha afectado a las decisiones de inversión de largo plazo.

Por el lado positivo, la misión del Fondo auguró que el crecimiento de la economía peruana podría ser mayor si los elevados precios de los metales o una mayor estabilidad política tras las elecciones generales propician una mayor inversión privada. “La resiliencia macroeconómica del Perú se ve reforzada por colchones muy sólidos, que incluyen una deuda pública reducida, abundantes reservas internacionales y el acceso a los mercados de capitales internacionales en condiciones favorables”, puntualizó.

La misión del FMI consideró adecuada la actual postura de política monetaria peruana, impulsada por el Banco Central de Reserva (BCR). En la actualidad, la tasa de interés de referencia del BCR se sitúa en 4,25%, con la tasa real exante en 2,1% a fines de febrero. A su vez, la entidad apuntó que debería mantenerse la flexibilidad cambiaria para ayudar a amortiguar el impacto de posibles choques externos.