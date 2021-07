DoubleLine Capital, de Jeffrey Gundlach, abandonó su apuesta por los bonos del Perú en medio de la ansiedad de los inversionistas por el ascenso del líder izquierdista Pedro Castillo.

El fondo DoubleLine Global Bond Fund, de US$810 millones, administrado por Gundlach, Valerie Ho y Bill Campbell, vendió los bonos que le quedaban del país sudamericano y también redujo su posición en deuda israelí, según documentos de mayo.

Ambos países han experimentado últimamente volatilidad política y violencia.

Casi un mes después de la segunda vuelta electoral del 6 de junio, el Perú sigue sin nombrar presidente. Castillo, cuyos vínculos políticos marxistas han asustado a algunos administradores de fondos, obtuvo el 50,1% de los votos, según el recuento final. Su rival, Keiko Fujimori, ha denunciado fraude y exigido la revisión de algunas papeletas.

En Israel, Benjamin Netanyahu fue destituido el mes pasado después de 12 años consecutivos en el poder. Eso siguió a una guerra mortal de 11 días, que marcó la peor escalada entre el ejército israelí y Hamás desde 2014.

DoubleLine fund has declined in 2021 after rebounding from COVID selloff

La deuda de Perú e Israel generó a los inversionistas una pérdida de 4,3% y 0,6%, respectivamente, en 2021, por detrás de la mayoría de sus pares, según datos compilados por Bloomberg. Sin embargo, ambas se han recuperado desde que alcanzaron mínimos de varios años a principios de 2021 y han sido menos sensibles al nerviosismo político en comparación con otros activos.

Mientras tanto, el fondo de bonos de la empresa con sede en Los Ángeles aumentó sus apuestas en México y Sudáfrica, dos referentes para el riesgo de los países en desarrollo, al tiempo que aumentó su exposición a carteras del mercado monetario. El fondo DoubleLine tuvo un rendimiento de 0,4% en el último año, por detrás del 93% de sus pares, según datos compilados por Bloomberg. Aproximadamente un tercio de la cartera está asignado a valores estadounidenses.

Loren Fleckenstein, portavoz de la firma, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El DoubleLine Total Return Bond Fund, de Gundlach, de US$49.000 millones, ha tenido un mejor desempeño en ese período, con una rentabilidad de 1,5%. En un webcast el mes pasado, el multimillonario inversionista reiteró su visión bajista a largo plazo para el dólar estadounidense. También dijo que las materias primas podrían tener un respiro después de un aumento en los precios que llevó el jueves al índice de materias primas de Bloomberg a su nivel más alto en casi seis años.