Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP), informó que al octavo mes del presente año, el número de inversionistas o partícipes en ascendió a 462,958 registrando un récord en el mercado. Esta cifra representa un crecimiento de 1,37% frente a lo registrado el mes anterior y 17,82% en los últimos 12 meses.

En esa misma línea, el patrimonio administrado alcanzó los S/56.084 millones, es decir, US$15.872 millones, mostrando así un incremento de 29,49% respecto al mismo mes del año anterior, y de 2,2% con relación al mes pasado.

Cabe destacar que el 71,25% del patrimonio administrado corresponde a fondos que invierten en deuda, cuyo patrimonio ha crecido 39,61% en los últimos doce meses y 22,03% en lo que va del año. Comentó Osorio.

El representante de la asociación de fondos mutuos señaló también que el 72,18% de los partícipes invierten en fondos de deuda, mientras que el 40,20% de los fondos mutuos pertenecen a la tipología fondos de fondos. Asimismo, 48 fondos mutuos invierten en soles y 151 fondos mutuos en moneda extranjera (dólares).

Respecto a las rentabilidades de la industria, éstas han mostrado resultados positivos. Al mes de agosto del presente año, los fondos mutuos que generaron el mayor rendimiento fueron el fondo bursátil ETF Vaneck El Dorado con 30,72% en dólares, luego Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico rindió 27,05% en dólares, más atrás figura Credicorp Capital Acciones rindió 22,39% en dólares. Mientras tanto, a nivel de fondos en soles, la mejor performance la obtuvo Sura Acciones FMV con 15,32% en moneda local en lo que va del presente año.

CUADRO DE PATRIMONIO ADMINISTRADO FONDOS MUTUOS AL 31 de agosto del 2025

SAFS/.%
CREDICORP SAF18,132,215,52532.3304%
BBVA ASSET MANAGEMENT SAF12,271,008,24221.8797%
SCOTIA FONDOS SAF10,431,120,39518.5991%
INTERFONDO SAF8,945,862,36415.9508%
FONDOS SURA SAF4,830,511,5558.6130%
EL DORADO SAF440,065,0130.7847%
FLIP SAF235,260,0950.4195%
BLUM SAF219,187,5670.3908%
PRUDENTIAL SAF211,468,9930.3771%
BTG PACTUAL PERU SAF178,761,4670.3187%
FARO CAPITAL SAFI158,662,5590.2829%
BD CAPITAL SAF17,091,5340.0305%
CORIL SAF5,729,6890.0102%
PROMOINVEST SAF4,223,6590.0075%
ANDEAN CROWN SAF2,385,8690.0043%
DIVISO FONDOS SAF S.A.469,7490.0008%
Total56,084,024,274

Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).

Por otro lado, el mes de agosto fue influenciado por el contexto internacional. Los datos de empleo en EE. UU. resultaron más débiles de lo esperado, lo que llevó a los mercados a anticipar recortes de tasas por parte de la Reserva Federal desde septiembre.

En el frente de renta fija, las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y los soberanos en soles retrocedieron, y a nivel cambiario el sol se apreció más de 1,5% frente al dólar. Este escenario favoreció a la industria de fondos mutuos, que mostró retornos positivos en casi todos los segmentos, destacando los fondos de renta variable tanto en soles como en dólares.

