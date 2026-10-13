El también exministro de Energía y Minas destacó que estas cifras reflejan el potencial económico que tendría una formalización efectiva y sostenible de la pequeña minería. Foto: EC.
El también exministro de Energía y Minas destacó que estas cifras reflejan el potencial económico que tendría una formalización efectiva y sostenible de la pequeña minería. Foto: EC.
Por Redacción EC

La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) podría contribuir con un crecimiento adicional de 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y generar entre 300.000 y 400.000 puestos de trabajo, según estimaciones citadas por Miguel Incháustegui, presidente de Rumbo a Perumin.

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