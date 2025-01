Más de dos años han pasado desde que la presidenta Dina Boluarte participó en el Foro Económico Mundial en Davos – Suiza. En la primera ocasión asistió en representación del exmandatario Pedro Castillo, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Este año regresó, pero con la investidura que le otorga la banda presidencial.

Las frases de su discurso este 2025 no dejaron de llamar la atención, pues reflejaban una intención de la jefa de Estado por mostrar al Perú como un país sin conflictos. “El Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social”, dijo. ¿Qué tan cierto es esto?

El ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, cree que la mandataria se encuentra “en un mundo alterno”, pues hay varios conflictos políticos abiertos, como el pedido de censura al presidente del Congreso y las críticas a los ministros, y especialmente al ministro del Interior. “No veo tranquilidad, quizá una tranquilidad estacional porque en verano la conflictividad se reduce”, agregó.

Y es que para la presidenta, el Perú no solo “es un país que está entrando a una gobernanza tranquila”, sino que también está creciendo en términos económicos. Esta situación se debe al trabajo del Ejecutivo, precisó. “Perú fue muy responsable en el manejo de su economía, no se ha extralimitado en generar mayores endeudamientos, ni en generar internamente el gasto público”, dijo.

Sin embargo, para Castilla, esto “es parcialmente cierto”, pues si bien el endeudamiento es bajo a comparación de otros países, el gasto público y el déficit fiscal se mantienen altos. Incluso el mismo Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, dijo a El Comercio en una reciente entrevista (22/01/2025) que el Perú rompió su regla fiscal en un año en el que la modificó, e incluso la incumplió durante dos años consecutivos. “Se ha incumplido también la regla de crecimiento del gasto del sector público no financiero. Incluso este 2025 % va a ser muy difícil cumplir la regla [de déficit fiscal] por distintas razones”, expresó Segura.

Fuera del radar de Estados Unidos

La presidenta Boluarte aprovechó su presencia en Davos para tratar de tender lazos con el presidente de EE.UU., Donald Trump. “Espero que el presidente Trump mire al Perú con ese interés con que los otros países del mundo nos están mirando, porque Perú -gracias al trabajo responsable de manera económica, política y social- es el país que mejor expectativa está brindando para las inversiones extranjeras”, refirió.

Para Castilla, el Perú “está fuera del radar del nuevo gobierno americano”. Por tanto, recomendó a la presidenta a ser más cauta, porque podría gatillar el disgusto que tiene EE.UU. por China y su fuerte presencia en el Perú.

Incluso consideró que la asistencia de la mandataria no era necesaria, tomando en cuenta que está terminando su gobierno y la coyuntura nacional precisa la atención de la presidenta. “Ahora ella tiene una agenda interna con problemas muy complejos que atender. Si hubiera ido el ministro de Economía hubiera habido el mismo efecto. Ojalá que no se maree, ni se desconecte de los problemas que hay acá”, manifestó a El Comercio.

Cambió el mensaje con respecto al 2022

No es la primera vez que Boluarte viaja a Davos. El 2022 estuvo presente como ministra de Estado, en representación de Pedro Castillo. En aquella oportunidad, criticó a la derecha peruana. “Apenas empezamos hace nueve meses y todavía estamos como bebés, sosteniéndonos en el gobierno. Todo a pesar que hasta ahora la derecha no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Castillo. Desde el primer instante que juramos servir, no nos han dejado gobernar en paz”.

Incluso criticó a las empresas mineras por contaminar los ríos y pastizales peruanos. “Midamos estas contaminaciones porque el Perú no es una isla donde está un Robinson Crusoe”, dijo. Mensajes similares estuvieron ausentes este 2025.

Sobre el particular, Castilla opinó que la presidenta se muestra “bastante maleable y no tiene consistencia en su discurso” y si bien el cambio era previsible, este no contribuirá a la confianza que se le tenga como mandataria.

Destrabe de proyectos

La presidenta también aprovechó su presencia en el foro para anunciar que su gobierno está “destrabando proyectos clave que no solo fortalecerán nuestras agroexportaciones, sino que también generarán miles de empleos directos e indirectos para los peruanos”.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), afirmó que hay buena intención del gobierno para destrabar proyectos. Pero, algunos tienen procedimientos tan complejos y trabas de alto nivel, que retomarlos será difícil. “A este gobierno le queda año y medio, por lo menos debería dejar encaminado los procesos de concesión de Majes, de todo Chavimochic, encaminar el proceso de concesión de Ica, Huancavelica y Chinecas, donde hay que formalizar a los agricultores”, refirió.

También sostuvo reuniones importantes, una de ellas fue con Tom Palmer, CEO de Newmont Corporation, con quien conversó sobre proyectos de megaobras por un monto de inversión de más de $2.000 millones, destinado al trabajo de tratamiento de agua para la región de Cajamarca.

Y se reunió con Gary Nagle, CEO de Glencore. Según una públicación en redes sociales de Presidencia, se informó que “la empresa multinacional anunció el interés de su compañía de expandir las inversiones en el Perú”.