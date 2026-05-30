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Foro GLI Latam 2026
Foro GLI Latam 2026
Por Redacción EC

Lima se convirtió esta semana en el centro de una de las principales discusiones sobre desarrollo económico e inclusión en la región. Durante tres días, el Foro GLI Latam 2026 reunió a más de mil participantes de 25 países para debatir cómo movilizar inversiones, innovación y políticas públicas con enfoque de género.

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