Lima se convirtió esta semana en el centro de una de las principales discusiones sobre desarrollo económico e inclusión en la región. Durante tres días, el Foro GLI Latam 2026 reunió a más de mil participantes de 25 países para debatir cómo movilizar inversiones, innovación y políticas públicas con enfoque de género.

El encuentro, organizado por Pro Mujer bajo el lema “Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo”, congregó a representantes del sector financiero, organismos multilaterales, empresas, gobiernos y sociedad civil.

Uno de los paneles que concentró mayor atención fue “Salud de la mujer como motor de desarrollo”, donde especialistas advirtieron que las brechas de acceso a salud femenina no solo representan un problema social, sino también una pérdida económica para la región.

María Noel Vaeza, asesora senior de PATH, sostuvo que la desigualdad en salud tiene impactos directos sobre la productividad y el crecimiento económico.

“Hay 120 mil millones de dólares que se están dejando de ganar”, afirmó durante el panel.

Foro GLI Latam 2026

La especialista explicó que las mujeres en América Latina reciben un 25% menos de atención médica que los hombres y que gran parte de las investigaciones y desarrollos médicos históricamente no han considerado las necesidades específicas de la salud femenina.

Vaeza también advirtió que muchas mujeres quedan fuera del sistema económico debido a problemas de salud prevenibles y remarcó que enfermedades como las cardiovasculares continúan siendo subdiagnosticadas en mujeres.

Por su parte, Ivy Lorena Talavera Romero, asesora de la OPS/OMS, señaló que América Latina destina apenas 4,5% de su PBI al gasto público en salud, por debajo del rango recomendado internacionalmente de entre 6% y 8%.

“Hemos mejorado la esperanza de vida al nacer, pero hay diez años de diferencia entre esa expectativa y los años de buena salud”, indicó.

La ejecutiva agregó que uno de los principales desafíos es convertir la evidencia técnica en políticas públicas concretas.

Durante el panel también se abordaron las limitaciones que enfrenta la innovación tecnológica vinculada a la salud femenina en la región.

Iris Parra, directora de Enlaza, explicó que mientras Europa concentra cerca de 1.700 startups FemTech y Estados Unidos más de 2.500, América Latina apenas registra unas 70 iniciativas.

Asimismo, recordó que solo el 7% de las mujeres en la región cuenta con seguro social.

En paralelo, el foro abordó temas relacionados con inversión de impacto, innovación, inclusión financiera y liderazgo femenino en sectores estratégicos.

Foro GLI Latam 2026

Carmen Correa, CEO de Pro Mujer, sostuvo que la inversión con enfoque de género ya no debe verse como una alternativa, sino como una condición necesaria para construir economías más resilientes e inclusivas.

En el marco del evento, Pro Mujer y PATH anunciaron además una alianza estratégica para impulsar soluciones integradas de salud femenina en América Latina, combinando innovación tecnológica, financiamiento y fortalecimiento de sistemas de atención.

El foro también puso especial énfasis en el rol de las mujeres rurales en el desarrollo económico y la seguridad alimentaria, en línea con el Año Internacional de la Mujer Agricultora.

La elección de Lima como sede respondió, según los organizadores, al papel que cumple el Perú en agendas vinculadas a inclusión financiera, emprendimiento y desarrollo territorial.

Al cierre del evento, Pro Mujer anunció que la próxima edición del Foro GLI Latam se realizará en junio del 2027 en Cali, Colombia.