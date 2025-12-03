ForoInnovación Perú anunció la realización del Innovation Summit: “Innovar con propósito para un futuro sostenible y confiable”, un encuentro que busca acelerar el desarrollo sostenible del país mediante el impulso a la innovación y el emprendimiento. El evento se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, de 8:30 a.m. a 11:00 a.m., en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), en Lima.

Este encuentro forma parte de la misión de fortalecer el ecosistema de innovación del país mediante iniciativas de alto impacto. “Nuestro compromiso es impulsar la innovación sostenible y destacar los casos de éxito peruanos que generan impacto”, señaló Carolina Álvarez, directora ejecutiva de la organización.

Urpi Torrado, presidenta del Directorio, agregó que la apuesta de ForoInnovación Perú es “construir un país donde la innovación sea motor de crecimiento, bienestar y sostenibilidad, potenciando el talento y la creatividad de los peruanos”.

El Summit reunirá a expertos, líderes empresariales, académicos y emprendedores para reflexionar sobre cómo la innovación puede contribuir a mejorar la sostenibilidad, la productividad y la confianza, pilares centrales para el desarrollo del Perú en los próximos años. La jornada estará organizada en tres bloques temáticos.

El primero, Liderazgo Sostenible, presentará casos de innovación ambiental y transformación digital liderados por mujeres. Participarán Marcela Ruiz, bióloga marina chilena y fundadora de la startup Acústica Marina, ganadora del premio Avonni Chile 2023; y Yanina Honorio, CEO de Yapaykuy y reconocida con el Premio Avonni Mujer Innovadora 2024.

El segundo bloque, Productividad e Innovación, estará enfocado en la aplicación de soluciones tecnológicas para impulsar la eficiencia y el crecimiento económico. Contará con Tomás Bravo, cofundador de Chucaotech y ganador del Avonni Chile 2024; Micaela Elías, gerente de Propuesta de Valor de Pago de Yape; y Roy Guzmán, CEO de Metacerv y ganador del Avonni 2024 en Innovación Digital.

Finalmente, el tercer bloque, La Confianza como Base del Futuro, incluirá exposiciones de Guillermo Carey, director internacional de ForoInnovación, y Juan Wu, director de ForoInnovación Perú, quienes plantearán la importancia de promover iniciativas sostenibles, colaborativas y con propósito.

La participación en el Innovation Summit es gratuita y requiere inscripción previa. Los interesados pueden registrarse en el formulario oficial.