Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Francisco Sagasti asume hoy la presidencia de la República. Para Alonso Segura y Alfredo Thorne, ex titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un aspecto prioritario en la gestión de Francisco Sagasti será la aprobación del presupuesto público del 2021, que debe concretarse, como máximo, el 30 de noviembre.

“Esperemos que se apruebe sin muchas modificaciones de parte del Congreso. Cuando tenga un Gabinete y a un titular de Economía, será bueno que le den una mirada [al proyecto] para ver si es recomendable sugerir algún ajuste”, precisa Segura.

Thorne, por su parte, considera que el proyecto sí debe ser arreglado, debido al desfinanciamiento que podría darse el 2021 por el impacto de la crisis del COVID-19.

“Se asume un gran financiamiento con deuda que creo que va a ser casi imposible de conseguir. Pienso que hay que mirar ese presupuesto con mucho cuidado, ver donde se pueden hacer ajustes de gasto y cómo aumentar el ingreso”, señala.

Thorne agrega que, de realizarse emisiones de deuda, estas deberían estar bien programadas para que el siguiente gobierno no deba salir al mercado de forma acelerada, en los pocos meses que resten al 2021 cuando este asuma.

Este crecimiento del presupuesto, se explica principalmente por 2 líneas de acción de carácter temporal.

EL ÁMBITO FISCAL

Por otro lado, Elmer Cuba, socio de Macroconsult y miembro del directorio del BCR, argumenta que un aspecto prioritario para el nuevo gobierno será permitir el ingreso a una senda de consolidación fiscal.

“Ello implica que no pase la propuesta del Congreso sobre la ‘devolución’ de aportes de la ONP”, indica.

Para Segura, también debe revisarse la trayectoria fiscal.

“Me parece que el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) que elaboró el MEF anterior no es realista y no es responsable. Creo que tienen que mirar no solo el presupuesto, sino esa convergencia y acciones que tienen que optar para una trayectoria de mediano plazo razonable”, precisa.

Según Thorne, estos aspectos serán vitales para otorgar seguridad a las agencias de evaluación crediticia, que permiten que el país sea apreciado por los mercados.

“Lamentablemente el MMM que se ha dejado es uno que, en mi opinión, peca altamente de optimista, y pienso que hay que corregirlo”, remarca.

RETIRO DE AFP Y CONTROL PREVIO DE FUSIONES EN LA MIRA

Ántero Flores-Aráoz, anterior titular de PCM, indicó el último sábado que se promulgaría la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Pero ello aún no ha ocurrido.

El destino del proyecto estará ahora en manos del gobierno de Francisco Sagasti, así como la nueva ley de control de fusiones