Resumen

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Para los próximos años, el Sector Franquicias de la CCL proyectó que este mercado continuará en crecimiento, impulsado por su expansión en provincias con baja penetración como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo. Foto: Tori Pollería
Para los próximos años, el Sector Franquicias de la CCL proyectó que este mercado continuará en crecimiento, impulsado por su expansión en provincias con baja penetración como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo. Foto: Tori Pollería
/ Pocho Caceres
Por Redacción EC

El mercado de franquicias en el Perú mantiene un sólido proceso de recuperación y espera que la facturación alcance los US$1.600 millones en 2026, representando un crecimiento de 8 %, respecto al año anterior, lo que permitiría recuperar niveles prepandemia, proyectó Juan Lazarte, presidente del Sector Franquicias de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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