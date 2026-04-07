El mercado de franquicias en el Perú mantiene un sólido proceso de recuperación y espera que la facturación alcance los US$1.600 millones en 2026, representando un crecimiento de 8 %, respecto al año anterior, lo que permitiría recuperar niveles prepandemia, proyectó Juan Lazarte, presidente del Sector Franquicias de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“El crecimiento se sustenta en la expansión del sector hacia provincias, la internacionalización de marcas peruanas y la consolidación de nuevos formatos de negocio, factores clave para el mercado de franquicias”, manifestó.

A pesar de los riesgos asociados a la incertidumbre política por el proceso electoral y la posibilidad de un Niño Costero con mayor intensidad, Juan Lazarte manifestó que el modelo de franquicias se mantiene resiliente gracias a su estandarización y economías de escala.

Preferencias por sectores

El mercado peruano de franquicias mantiene una clara preferencia por ciertos sectores que lideran su expansión. La gastronomía encabeza la lista con el 68 % de participación, impulsada por pollerías, cafeterías y comida rápida. Le siguen los rubros de belleza y salud, con 12 %, que muestran crecimiento en centros de estética y laboratorios clínicos.

En tanto, educación, con 8 %, se enfoca en la expansión de centros de idiomas y capacitación técnica; mientras que moda y otros, con 12 %, destacan por el auge de tiendas de conveniencia y servicios de micrologística.

Formatos más atractivos

Las tendencias que marcarán este año incluyen los formatos microfranquicias o low cost (con inversiones menores a US$ 30 000), dark kitchens y modelos de autoempleo. Asimismo, los sectores que tendrán mayor rentabilidad serán la gastronomía especializada, educación técnica, salud y estética, y servicios B2B.

Respecto a la expansión hacia provincias, las ciudades con mayor atractivo serán Arequipa, Trujillo y Cusco, donde la penetración de centros comerciales continúa en aumento.

Expansión de marcas locales

La CCL prevé que tanto marcas peruanas como internacionales crezcan de manera simultánea. Las marcas locales avanzarán de operadores locales hacia franquiciadores regionales, expandiéndose hacia países como Chile, Ecuador, Bolivia e incluso Estados Unidos, particularmente en nichos latinos.

En cuanto a franquicias internacionales, se espera el ingreso entre 15 a 21 nuevas marcas para este año, atraídas por el potencial del mercado peruano emergente y sus costos competitivos a nivel regional, especialmente en sectores como fast food, moda, retail especializado, fitness y educación técnica.

“Este dinamismo está impulsado principalmente por marcas provenientes de Colombia, México y Ecuador, que ven en el mercado peruano una plaza estable para la expansión regional”, remarcó Lazarte.

Cabe señalar que en el Perú operan actualmente alrededor de 500 franquicias activas, de las cuales el 60 % (300) son marcas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, Colombia, España y Brasil. Asimismo, se calculan más de 2800 locales comerciales operando bajo este formato en todo el país.

E-commerce y sostenibilidad

El representante gremial señaló además que el impulso del e-commerce y la adopción de modelos sostenibles alineados con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) fortalecen el crecimiento del sector, generando nuevas oportunidades para la formalización empresarial, la profesionalización del comercio y la reducción de la informalidad.

Para los próximos años, el Sector Franquicias de la CCL proyectó que este mercado continuará en crecimiento, impulsado por su expansión en provincias con baja penetración como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo, donde el desarrollo económico y demográfico abre espacio a nuevas marcas y formatos.

“Las franquicias continúan demostrando que son un motor de desarrollo económico, capaces de adaptarse a contextos adversos y generar empleo, innovación y expansión internacional”, concluyó Lazarte.