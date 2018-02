Las frases económicas nacionales de la semana

- / -

No solo se ha dicho que a las mujeres no les gusta la cerveza, sino que en cada pauta publicitaria las mujeres han sido retratadas como el objeto del deseo de los protagonistas del comercial. Sin embargo, con el mayor empoderamiento de las mujeres en la sociedad, estas marcas han tenido que cambiar su comunicación. La primera firma en hacerlo fue la líder de la categoría: Backus. Pero no han sido los únicos. Como parte de su relanzamiento, Tres Cruces –de Aje– también ha buscado remarcar la igualdad en su comunicación. Así a “caballeros de lata” le siguió “caballeras de lata”.