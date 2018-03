Las frases económicas nacionales de la semana

- / -

El sábado 17 de marzo, Cineplanet empezó a acatar la disposición del Indecopi que permite al público ingresar a las salas de cine con alimentos y bebidas similares a los expedidos por la cadena. Luego de que la cadena de cines anuncie que se reservan "el derecho de no permitir el ingreso de productos que no cuenten con registro sanitario", Soriano comentó que se trata de una recomendación para sus trabajadores. "No vamos a pedir registro sanitario de la canchita", señaló a este Diario.