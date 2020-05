El partido político Frepap ingresó esta semana el proyecto de ley 5111 que propone permitir a lo afiliados al sistema privado de pensiones que tengan 60 años o más al 31 de diciembre del 2020 adelantar su jubilación.

“De manera excepcional, los afiliados al sistema privado de pensiones que cumplan o hayan cumplido 60 años hasta el 31 de diciembre del 2020 pueden solicitar el adelanto de su jubilación con todos los derechos e implicancias que esto tiene, incluso su derecho a retirar hasta el 95,5% de sus cuentas individuales de capitalización (CIC) y bono de reconocimiento en caso les correspondiera, reservando el 4,5% para la cobertura de Essalud”, detalla la fórmula legal de esta propuesta.

Con esto, el Frepap busca “proteger los intereses de los afiliados mayores de 60 años que resultan ser los más vulnerables en esta crisis, no solo de salud, sino económica y financiera”.

El partido político hace mención a que los fondos de pensiones registraron “una pérdida catastrófica” entre marzo y abril. Detalla que dichos perjuicios superan el 15% de los ahorros previsionales y estiman una pérdida general de S/27.000 millones.

En este contexto, señalan que “los más perjudicados por esta caída son los afiliados mayores de 60 años, ya que ellos no disponen de un horizonte muy largo para poder recuperar estas pérdidas, lo que repercutirá en el monto de sus pensiones”.

¿ENFOQUE CORRECTO?

Noelia Bernal, profesora de la Universidad del Pacífico (UP), se mostró en desacuerdo con esta medida, en primer lugar, debido a que va en contra del objetivo de los ahorros previsionales: dotar de recursos a personas mayores cuando ya no puede laborar por su propia condición.

Bernal detalló que al adelantar la edad de jubilación se abriría paso a que las personas gasten rápidamente su dinero y cuando estén más adultos (70 o 75 años) ya no dispongan de un ingreso fijo. “¿Ahí quién los financiaría? ¿Sus hijos? ¿El Estado vía programas sociales?”, remarcó.

La profesora de la UP también indicó que esta propuesta tendría un muy limitado alcance, debido a que la mayoría de los adultos mayores no están afiliados al sistema privado de pensiones y ya están cubiertos con el programa social del Gobierno “Pensión 65”.

En esta línea, agregó que si el Frepap tuviera la preocupación de atender a los adultos mayores deberían enfocarse en quienes se quedaron al margen de este programa social por diferencias mínimas en lo requisitos.

“Deberían enfocarse en aquel que no calificó ‘por un cachito’. Esa población de adultos mayores que no está en pobreza extrema, como los que hacían taxi y ya no pueden o los que tienen pequeñas tiendas y perciben ingresos muy limitados, debe ser atendida. Con esta coyuntura deben estar más complicados”, subrayó Bernal.

En tanto, el profesor de finanzas Jorge Carrillo comentó que una mejor opción a la propuesta del Frepap sería modificar los plazos de las normas ya vigentes en materia de pensiones.

Así, por ejemplo, podría rebajarse el límite de doce a seis meses fuera de planillas para que las personas accedan al Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA), el cual permite a los hombres jubilarse a los 55 años y a las mujeres a los 50. Esto, en un contexto de incremento del desempleo.

“Si lo que quieren [el Frepap] es ayudar a las personas con 60 años o más que están sin trabajo y difícilmente puedan reinsertarse por la coyuntura se debería proponer modificar, por ejemplo, los requisitos para acceder al REJA”, sostuvo Carrillo.

RENTABILIDAD

Respecto al factor de rentabilidad sobre el cual, de acuerdo al Frepap, no se recuperaría en un lustro y afectaría mayormente a los adultos mayores, Carrillo señaló que esta norma, contrario a lo que busca, perjudicará los montos de las pensiones.

“Financieramente es un pésimo momento. Es dispararle al pie del jubilado de 60 años porque en cinco años, sin ningún problema, esa pérdida que bordea el 11% en lo que va del año va a recuperarse. Si hoy se jubilan van a concretar la pérdida y no podrá percibir la recuperación”, indicó Carrillo, estimando que este efecto rebote se registraría en el 2021, aunque se desconoce si a inicios o finales.

Por su parte, Bernal indicó que hacer una predicción sobre si la rentabilidad se recuperaría o no es difícil. Sin embargo, dijo que sí se podría inferir que quienes iban a jubilarse el próximo año serían los más afectados dada la crisis económica y su impacto en el corto plazo.

En este sentido, la profesora de la UP señaló que esto abre la discusión de reformular el diseño de las AFP, en las que los afiliados absorben todo el riesgo.

“Queda claro que estos fondos son sensibles a los activos financieros. No es culpa de la AFP, sino del diseño. En 1992 establecimos un esquema de seguridad social de inversiones en activos financieros, donde todo el riesgo lo asume los afiliados. Eso tiene que cambiar, mitigando riesgos. En los países desarrollados un pilar es la rentabilidad y el otro es el aporte fijo”, detalló.

FUERA DE MOMENTO

Aun así, para Bernal, este no es el momento ideal para discutir una nueva propuesta sobre las AFP, más aún cuando ya se establecieron algunas variaciones respecto a los fondos y anuncios como el del Ejecutivo de reformar el sistema de pensiones en el mediano plazo.

“Estamos en una pandemia y lo que revelan es una intención más política que atender el problema real. Claro que hay cosas que mejorar porque es un sistema imperfecto [el de las AFP], pero no es el momento. Si quieren reformar algo que es urgente, ahí está el sistema de salud. El Frepap debería responder a este clamor. Pero el Congreso y el Ejecutivo juegan a ver quién es más populista”, puntualizó la especialista.

