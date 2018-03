Fuerza Popular sobre CAS: “No es un acuerdo de bancada”

La semana pasada, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el dictamen que dispone la incorporación progresiva demás de 200 mil trabajadores que laboran bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276.

Aunque la congresista de Fuerza Popular (FP), Milagros Salazar, fue una de las que impulsó la norma con más ahínco, su colega Daniel Salaverry indicó ayer que la iniciativa podría ser revisada nuevamente en el pleno del Congreso.

“Se tendrá que conversar también con el Ejecutivo. Tenemos que ver cuáles son las políticas económicas que trae el nuevo Gabinete y a partir de ahí tomar una decisión [...] Esto no es un acuerdo de bancada”, detalló en RPP.

Además, dijo compartir la preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el gasto fiscal que requeriría la ejecución de la norma, que asciende a S/2.236 millones anuales según cálculos del propio ministerio. Esta cifra, además, representaría un impacto de 0,3 puntos porcentuales del PBI y un punto porcentual más de déficit fiscal acumulado en tres años (tiempo inicial estimado para la incorporación).



Siendo así, el MEF tendría dos opciones: subir impuestos o modificar la trayectoria fiscal.

Aunque para Carlos Oliva, ex viceministro de Economía, ninguna de las dos salidas sería la adecuada, considera que el aumento de impuestos deberá ser revisado se apruebe o no la norma de cara a la difícil situación fiscal. “Una subida del IGV tendría que evaluarse pero dentro de una reforma tributaria. Subirlo unos puntos dentro del sistema actual no sería conveniente. Se necesita un plan fiscal de mediano y largo plazo”, detalla.

Además, considera que de materializarse esto, un cambio en la trayectoria fiscal no sería necesario.

