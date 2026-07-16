La Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños anunció el lanzamiento de Emprende Club, una plataforma digital de IA gratuita creada para acompañar, capacitar e impulsar el crecimiento de los emprendedores peruanos.

La iniciativa busca convertirse en una comunidad de apoyo para quienes están iniciando o haciendo crecer un negocio, y cuenta con el respaldo tecnológico de AWS para acercar capacidades digitales e inteligencia artificial a más emprendedores del país.

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El anuncio se realizó durante un encuentro desarrollado en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), institución coorganizadora del evento, y contó con la participación de Ángel Añaños, presidente del Directorio de Grupo AJE; Vicky Añaños Jerí, presidenta de la Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños; así como representantes de gremios empresariales, los principales medios de comunicación, universidades del Perú y organizaciones vinculadas al ecosistema emprendedor

Durante el evento, la Fundación también presentó el Concurso Nacional de Emprendedores, una iniciativa que se realizará en las cinco principales macrorregiones del Perú y que entregará S/500.000 en premios, incluyendo reconocimientos de hasta S/ 100.000, con el objetivo de impulsar proyectos con potencial de crecimiento e impacto en sus comunidades.

El concurso estará dirigido a emprendedores de las siguientes regiones: Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash); Centro (Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica); Lima y Callao; Sur (Ica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Apurímac); y Oriente (Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios). Los proyectos seleccionados en cada macrorregión competirán en la gran final nacional, que se realizará el 12 de diciembre, donde se reconocerán las iniciativas con mayor potencial de crecimiento e impacto.

“Estamos convencidos de que el talento está presente en todos los rincones del Perú, aunque las oportunidades no siempre llegan de la misma manera. Con Emprende Club queremos acercar la tecnología, el conocimiento y acompañar a miles de emprendedores, porque impulsar sus proyectos es apostar por el desarrollo de sus familias y del país”, señaló Vicky Añaños Jerí, presidenta de la Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños.

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Ambas iniciativas cuentan con el respaldo de aliados estratégicos como la Unión de Gremios, CANATUR, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), PERUCÁMARAS, la Asociación de Empresas Familiares del Perú, Grupo ProAmazonía, universidades del Perú y los principales medios de comunicación, que se suman al esfuerzo de llevar conocimiento, tecnología y oportunidades a más emprendedores del país.

Por su parte, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, resaltó la importancia de articular esfuerzos para fortalecer el ecosistema emprendedor. “Desde la SNI creemos que el emprendimiento es una fuerza clave para el desarrollo económico y social del país. Por eso, nos sumamos a esta iniciativa que busca acercar herramientas, conocimiento y oportunidades a emprendedores de distintas regiones”, indicó.

Asimismo, Joel Vera, gerente general de AWS para Perú, Bolivia y Ecuador, destacó el rol de la tecnología en el crecimiento de los emprendimientos. “Así como democratizamos el acceso a la nube hace 20 años queremos hacer lo mismo con la inteligencia artificial, abriendo nuevas posibilidades para que los emprendedores puedan innovar, escalar sus negocios y competir en mejores condiciones. En AWS nos entusiasma acompañar iniciativas como Emprende Club, que se alinean al mismo propósito que tenemos como organización; poner la tecnología más avanzada al alcance de todos”.