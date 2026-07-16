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Por Redacción EC

La Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños anunció el lanzamiento de Emprende Club, una plataforma digital de IA gratuita creada para acompañar, capacitar e impulsar el crecimiento de los emprendedores peruanos.

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