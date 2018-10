Fusiones y adquisiciones: Proyecto de ley para regularlas avanza al Pleno

La Comisión de Economía del Congreso aprobó esta mañana el proyecto de ley que regula las fusiones y adquisiciones empresariales. De acuerdo a lo especificado en el texto, la ley entraría en vigencia en 12 meses luego de ser aprobada en el Pleno del Congreso, esto a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas, que sugirió que entidades como Indecopi necesitarán un tiempo de preparación y adaptación para garantizar un correcto funcionamiento.

El dictamen, que recoge varias iniciativas legislativas, tiene como premisa el control previo de las operaciones de fusión, adquisición o concentración entre empresas cuya realización pueda afectar severamente la libre competencia en un mercado determinado y el bienestar de los consumidores.

Para que la concentración empresarial se considere como tal, es necesario, como primer requisito, una empresa deberá tener una participación de mercado mayor o igual al 30%. En otras palabras, si la concentración es menor al 30% del mercado, no estará sujeta a la evaluación previa ni al ámbito que expone este proyecto.



"En el caso de la cerveza, hay una concentración 99% de, 85% bancos, 70% en el gas y también hay en el papel higiénico", explicó el congresista García Belaunde (Acción Popular).

Detalló, además, que durante el 2017 se registraron 130 fusiones en el país, de las cuales unas 64 fusiones tuvieron un importe en conjunto de US$ 6.379 millones. Y agregó que deben incluirse todos los sectores del Estado en el alcance de este de proyecto, ya "va a permitir evitar el oligopolio, duopolio o monopolio". La pena privativa por colusión debe estar en la norma, sostuvo.

Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Indecopi solicitaron a la Comisión de Economía que se considere hasta un año de plazo para regular las fusiones y adquisiciones.

Por su lado, el congresista Marco Arana (Frente Amplio), propuso que las fusiones anteriores se puedan adaptar "en la medida de lo posible" a lo que propone el proyecto de ley "de tal manera que la propuesta no se haga sobre hecho ya consumados".

"Estamos planteando que se regulen las fusiones que se hicieron indebidamente. Se puede ordenar la desconcentración parcial de lo hecho sin autorización y que la autoridad tenga la opción de declarar esto de oficio", explicó.

En respuesta, el congresista Carlos Bruce (Peruanos Por el Kambio), también presidente de la Comisión de Economía, señaló que si se ponen cláusulas que se deshagan fusiones ya hechas, se correría el riesgo de caer en inconstitucionalidad, lo cual abriría posibilidades de que empresas que ya concretaron las fusiones o adquisiciones manden la ley al Tribunal Constitucional.

La congresista Mercédes Aráoz (Peruanos Por el Kambio), afirmó que el objetivo de la propuesta es vigilar que no se dañe el mercado y que se no generen reducciones de costo para quitar a otros competidores, sin embargo, argumentó que no necesariamente todas las concentraciones son negativas para el consumidor o el Estado.

"En el caso de la pesca, por ejemplo, la concentración salvó el recurso al evitar que sea sobrexplotado y crear un ordenamiento en las empresas", concluyó.