Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Gobierno espera superar los S/1.000 millones en desembolsos del Fondo Agroperú y Agrobanco durante el 2026. El anuncio se da durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde expone la política general del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

“La meta sectorial es superar los S/1.000 millones en desembolsos de Fondo Agroperú y Agrobanco durante el 2026, con una expansión sostenida del crédito agrario en los siguientes años”, indicó Galarreta.

Además, prevé destrabar 75 obras de riego en 18 departamentos, por S/618,9 millones, dichas obras permitirían irrigar más de 83 mil hectáreas y beneficiar a más de 62 mil familias. “Nueve proyectos deberían culminar en diciembre de 2026 y otros diez destrabarse hacia julio de 2027”, agregó.

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Durante su presentación también se refirió a las medidas para hacerle frente al fenómeno de El Niño. Se implementará una respuesta preventiva de más de S/62 millones para pesca y acuicultura, mediante crédito, asistencia técnica, mantenimiento de infraestructura, servicios sanitarios y tecnológicos.

Galarreta también señaló que se reprogramará la deuda de maricultores de conchas de abanico de Sechura afectados por el aumento de la temperatura, y se invertirá cerca de S/190 millones, mediante los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), en una embarcación de investigación científica pesquera para mejorar la gestión de anchoveta, pota, bonito, perico, jurel y caballa.