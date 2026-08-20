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Por Redacción EC

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Gobierno espera superar los S/1.000 millones en desembolsos del Fondo Agroperú y Agrobanco durante el 2026. El anuncio se da durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde expone la política general del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

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