Gamio: Cambios ponen en riesgo masificación del gas natural

Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía, advirtió que si el Osinergmin no revisa ni modifica sus normas no se cumplirá la meta de llegar a un millón de hogares con el servicio al 2021.

Aseguró que el cambio de las reglas de juego del proceso de masificación de gas natural ha generado inestabilidad en el sector de hidrocarburos.

Entre las medidas dispuestas por Osingermin que modifica las normas legales actuales figura el establecimiento de la rigidez de los planes quinquenales, que antes eran referenciales, pues el cumplimiento de los mismos está condicionado a una serie de variables que no puede controlar la empresa distribuidora.

En ese sentido, Gamio Aita advirtió que la ejecución de los planes quinquenales debe ser flexible, pues existen municipalidades que condicionan el otorgamiento de facilidades, cuando reciben la noticia de la llegada de gas.

En la víspera, la SNMPE señaló que los cambios normativos por parte de Osinergmin desalientan la inversión, lo que impactará de forma sustantiva en una cartera de proyectos de distribución estimada en más de US$725 millones.

A la fecha, las empresas de distribución de gas natural han invertido US$1.146 millones con el fin de promover su masificación.